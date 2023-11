EDF va installer dans la moitié des McDonald’s de France des bornes de recharge électrique ultra-rapide

Désormais, vous pourrez manger votre burger... Tout en chargeant votre voiture ! Ce mardi, Izivia, la filiale d'EDF spécialisée dans les bornes de recharge électrique pour les professionnels, a annoncé un partenariat de grande ampleur avec le géant du fast-food McDonald's baptisé « Izivia Fast ». Objectif : équiper 700 des 1.500 restaurants McDonald's de France en station de recharge électrique d'ici à 2025.

En tout, plus de 2.000 bornes seront déployées sur tout le territoire.

« Nous avons visé tous les sites propriétés de McDonald's France qui disposaient d'un parking et qui étaient accessibles en voiture. Il y aura entre une et trois bornes, selon la densité des véhicules électriques sur le territoire ainsi que des places disponibles », a expliqué Christelle Vives, la directrice générale d'Izivia.

Le partenariat exclusif entre les deux entreprises durera 12 ans et sera cofinancé par Izivia et Crédit Mutuel Impact. Si le montant du projet n'a pas été dévoilé, Izivia parle d'environ 100.000 euros pour l'installation d'une borne de 150 kilowattheure (kWh) soit une enveloppe totale de 200 millions d'euros environ pour l'ensemble du projet.

Uniquement des bornes ultra-rapides

Car ce sont 2.000 bornes de recharge électrique ultra-rapide qui seront mises à disposition des clients de McDonald's, permettant une recharge à 80 % en 20 minutes. « Il fallait s'accorder au temps passé dans ce type de restaurants », explique Christelle Vives. Aussi, la filiale d'EDF est convaincue que la transition vers l'électrique passera obligatoirement par une multiplication du nombre de bornes à recharge ultra-rapide pour augmenter la fréquentation ainsi que la rentabilité des bornes.

« Nous misons sur une moyenne de 10 recharges par borne. Aujourd'hui, nous sommes plutôt autour de 2 à 3 par jour ». Une nécessité pour Izivia, qui souhaite rentabiliser ses bornes avant la fin du contrat, « d'ici 6 à 8 ans » contre 10 ans en moyenne actuellement.

Aujourd'hui, la France compte seulement 10 % de bornes ultra haute puissance - soit celles supérieures à 150 kWh - principalement situées sur les autoroutes. « Quand on regarde le réseau français, sur les 100.000 bornes, il y a seulement 10 points de charge rapide tous les 100 km, comparé à l'Allemagne qui en possède le double », se désolait Matthieu Dischamps, le directeur général de Powerdot, l'un des leaders de la recharge en France dans un entretien pour La Tribune il y a quelques mois.

Un nombre qui pourrait évoluer rapidement, car les véhicules neufs proposés sur le marché sont de plus en plus nombreux à accepter des puissances importantes. Mais les bornes de recharge ultra-rapide présentent l'inconvénient d'user plus rapidement la batterie et pourraient réduire sa durée de vie. Aussi, elles sont généralement plus chères.

Un prix « accessible »

Aucun prix de recharge n'a été avancé du côté d'Izivia, mais « il sera très attractif », annonce la filiale d'EDF, qui souhaite « populariser l'électrique ». Selon le dernier sondage de l'Avere, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le prix moyen d'une session de recharge sur une borne ultra-rapide (supérieure à 150 kWh) est d'environ 27 euros contre environ 20 euros pour la recharge rapide (entre 22 kWh et 150 kWh).

Les bornes pourront être utilisées avec « une carte bancaire, le Pass IZIVIA, le badge d'un autre opérateur, l'application IZIVIA ou un QR code », précise Izivia dans son communiqué.

Pour l'infrastructure, la filiale d'EDF s'est appuyée sur l'entreprise slovaque Delta ainsi que l'espagnole Ingeteam, réputées pour leur fiabilité selon le groupe. Ainsi, Izivia s'est engagé auprès de McDonald's, à ce que ses bornes fonctionnent plus de 97 % du temps, contre 96 % actuellement en moyenne.

Les fast-foods, à la lutte pour l'électrique

L'enseigne McDonald's avait déjà commencé à déployer des bornes partiellement dans le Nord, mais c'est le premier partenariat aussi important avec une entreprise spécialisée pour le groupe qui souhaite ainsi « encourager les efforts individuels et participer à une transition écologique et énergétique adaptée aux besoins des territoires », a assuré Rémi Rocca, le directeur sénior Impact pour McDonald's France dans le communiqué.

Avant McDonald's, Burger King ou encore Subway ont tour à tour fait des annonces pour vanter l'installation de bornes de recharge électriques sur leurs parkings. L'Etat pousse particulièrement les restaurants et autres supermarchés à s'équiper, afin d'atteindre l'objectif des 400.000 bornes prévues pour 2030.