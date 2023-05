Bornes de recharge électrique : la France est le deuxième pays le mieux équipé d'Europe, selon une association professionnelle

La France devient le deuxième pays le mieux équipé d'Europe en bornes de recharge électrique. Le seuil des 100.000 bornes sera franchi ce vendredi 5 mai. L'Hexagone se place ainsi derrière les Pays-Bas mais juste devant l'Allemagne qui la devançait encore il y a quelques mois, a précisé ce jeudi Clément Molizon, directeur général de l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), qui rassemble les industriels du secteur.

Reste que cet objectif était initialement prévu pour... fin 2021. Avant d'être décalé à fin 2022 puis au second semestre de cette année. « On a pris un peu de retard, je ne le nie pas : le contexte a été un peu difficile », expliquait en février Olivia Grégoire, ministre des PME, lors d'un débat au Sénat. Elle le justifiait notamment par la pénurie de puces électroniques qui frappe l'industrie automobile depuis deux ans.

Mais les installations avancent désormais plutôt bien. Le nombre de points de recharge a ainsi augmenté de +52% sur l'année 2022, selon le baromètre de l'Avere.

« En 2020, on installait 4.000 points de recharge par an (...) Depuis début 2023, on en installe 4.000 par mois », s'est réjoui Clément Molizon.

Les autoroutes à grande vitesse

« D'ici cet été, neuf aires de service sur 10 - sur l'autoroute - seront équipées de recharges ultra-rapides » qui permettent de passer de 20% à 80% de batteries en 20 minutes, fait savoir Clément Molizon. Ce qui fait figure d'exception et qui s'explique par le fait que la loi l'oblige. Ainsi, sur autoroute, toutes les aires des réseaux APRR et AREA sont équipées. Les aires du réseau Sanef sont équipées à 85% et celles du réseau Vinci devraient toutes être équipées d'ici la fin 2023.

Mais de façon plus générale, sur les 100.000 bornes que compte la France, environ 10% seulement permettent de recharger rapidement les véhicules.

Objectif : x4 d'ici 2030

Le déploiement des bornes est en tout cas voué à s'accélérer encore. Le prochain cap a été fixé par le président Emmanuel Macron à 400.000 bornes en 2030. D'après Clément Molizon, « on estime que le besoin se situe entre 330.000 et 480.000 points de recharge », d'ici à la fin de la décennie.

L'Europe a de toute façon fixé un cahier des charges en la matière : une borne de recharge rapide (400 kW) tous les 60 kilomètres pour les voitures, et une borne plus puissante (1.400 à 2.800 kW) tous les 120 kilomètres pour les camions ou les bus avant 2026.

De nombreux acteurs se sont déployés ces dernières années sur le marché de la recharge comme Bouygues, Engie, Total ou EDF avec sa filiale Izivia mais aussi des entreprises étrangères comme le néerlandais Fastned ou l'américain Tesla. Avec l'obligation de vendre des véhicules neufs zéro émission en 2035 en Europe, l'industrie automobile insiste sur le déploiement des bornes pour répondre à la demande.

La législation française pousse aussi au développement de ces équipements. À partir de 2025, tous les bâtiments non résidentiels avec plus de 20 places de parking (gares, aéroports, supermarchés...) devront équiper 5% de leurs places de points de recharge.

Actuellement, la plupart des recharges se font à domicile ou sur le lieu de travail. La multiplication des motorisations à propulsion électriques oblige les pouvoirs publics à multiplier les bornes sur le territoire pour rassurer sur les longs trajets. Sur les quatre premiers mois de l'année, 14,8% des véhicules neufs vendus en France étaient électriques, contre 13% sur l'ensemble de l'année 2022.

(Avec AFP)