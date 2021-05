EN DIRECT - Forum RSE : le temps des actes et des preuves

Le temps de la relance économique sera-t-il aussi le moment de rendre des comptes ? D'un côté, le discours politique et social, parfois financier, vante les mérites d'une économie durable. Le « momentum » n'a jamais semblé aussi favorable à un basculement vers un nouveau capitalisme, plus vert, plus responsable aussi. Mais d'un autre, la situation économique des entreprises, les sacrifices exigés par la crise, poussent au pragmatisme, à une vision court-termiste.

Quel modèle d'entreprise la période que nous traversons va-t-elle contribuer à façonner pour les décennies à venir ? Des décennies cruciales, puisque l'Europe affiche une ambition de neutralité carbone d'ici 2050.

Des entreprises, nous attendons des preuves de l'adéquation entre leur discours et leurs actes. Des gouvernements, des institutions, nous attendons la démonstration que le cadre qu'ils créent pour nos sociétés sera à la hauteur de l'environnement ultra-concurrentiel dans lequel elles évoluent. Et ainsi, faire du capitalisme durable une arme concurrentielle et un outil pour le bien commun, et non une contrainte.



Programme de la journée



Débats animés par Philippe Mabille, Fanny Guinochet et Ingrid Labuzan.





10H00

OUVERTURE - Après la crise sanitaire, vers un nouveau capitalisme humaniste ?

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance



10H20

RSE : loi Pacte, bilan et perspectives

Jean-Dominique SENARD, président du conseil d'administration de Renault

Pascal DEMURGER, directeur général du groupe MAIF



10H50

La crise a-t-elle tué ou imposé l'entreprise à mission ?

Emmanuel FABER, ancien président-directeur général de Danone



11H10

La finance peut-elle devenir notre amie ?

Lucie PINSON, fondatrice et directrice générale de Reclaim France

Patricia CRIFO, professeur à l'Ecole Polytechnique et chercheuse au CREST



11H20

Comment réengager les salariés et les parties prenantes dans le projet d'entreprise ?

Stéphane CHAMPION, co-fondateur de CitizenWave

Bruno GUILLEMET, directeur des ressources humaines du Groupe Valéo

Gilles VERMOT-DESROCHES, senior vice-president Citoyenneté et Relations Institutionnelles de Schneider Electric



12H00

Focus sur les bonnes pratiques RSE

Hélène VALADE, présidente de l'ORSE

Emilie RIESS, membre du C3D et directrice RSE du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs

Laure FRUGIER, directrice communication et RSE de Vivarte



12H30

Pourquoi la finance à impact va révolutionner le monde ?

Fanny PICARD, fondatrice d'Alter Equity

Thierry DEAU, président de Finance for tomorrow

Bertrand POUPART-LAFARGE, chief financial officer d'AXA

Thomas FRIEDBEGER, CEO de Tikehau IM (Groupe Tikehau Capital)



13H15

T, L'émission sur le thème > Talents : Tous différents, Tous égaux

Elisabeth MORENO, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances

Dominique DU PATY, fondatrice et dirigeante d'Handiréseau

Anthony BABKINE, co-fondateur de Diversidays





14H00

Ouverture de la séquence après-midi

Olivia GREGOIRE, secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable



14H15

Le Green Deal au cœur de la transition écologique

KEYNOTE D'OUVERTURE : Pascal CANFIN, député européen et président de la Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire

Estelle BRACHLIANOFF, chief operating officer de Veolia



14H45

Dialogue - Et si l'Europe faisait de la RSE un avantage compétitif dans le mondialisation ?

Stéphanie GOUJON, directrice générale de French Impact

Julie WALBAUM, CEO de Maisons du Monde

Fabrice BONNIFET, président du C3D et directeur développement durable du Groupe Bouygues



15H20

Dialogue - La bataille des normes pour l'entreprise durable

Patrick D'HUMIERES, professeur à Centrale Paris et fondateur d'Eco-Learn

Julie ANSIDEI, responsable de l'unité Stratégie et Finance durable et secrétaire du Comité Exécutif de l'Autorité des Marchés Financiers

Philippe PORTIER, associé au cabinet Jeantet



16H00

La transformation durable des entreprises par la preuve : reporting, mesure de l'impact

Pascal LAGARDE, directeur exécutif et à la direction de l'international, de la stratégie, des études et du développement de Bpifrance

Pierre-François THALER, co-président et co-fondateur d'Ecovadis

Eva SADOUN, présidente et co-fondatrice de Lita



16H45

La révolution du capitalisme durable : comment dépasser la recherche du profit à court terme ?

Laurent BERGER, secrétaire général de la CFDT

François VILLEROY DE GALHAU, gouverneur de la Banque de France

Natacha VALLA, économiste et doyenne de l'école du management et de l'innovation SciencesPo



17H30

Dans la jungle des classements RSE : comment éviter le social et le green washing ?

Gildas BONNEL, président de Sidièse

Anne-Catherine HUSSON-TRAORE, directrice générale de Novethic

Michel LEPETIT, vice-président et co-fondateur de The Shift Project

Marie-Claire DAVEU, directrice du développement durable et des affaires institutionnelles de Kering

