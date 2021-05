RSE : 10 bonnes pratiques pour en faire une véritable stratégie d'entreprise

Pour améliorer la lisibilité, nous avons divisé les initiatives en trois catégories : Environnement ; Social et gouvernance ; Transformation du modèle économique. Dans les faits, bien entendu, ces pratiques sont transverses dans l'entreprise et se recoupent entre elles.

Environnement

1 - Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise

Appliquer la taxonomie

L'Union européenne a décidé de classer les activités économiques en fonction de leur impact sur le climat. Une taxonomie grâce à laquelle le groupe Suez est parvenu à calculer la part « verte » de son chiffre d'affaires 2020, en se basant sur le règlement 822/2020 du 18 juin 2020 et l'acte délégué de novembre 2020. Il a classifié ses activités, entre les catégories « éligible, admissible, aligné, non-définie dans le référentiel et exclue ». Résultat, 74% de son chiffre d'affaires est vert au regard de la taxonomie ; 65% des activités sont éligibles et 9% admissibles à la taxonomie. Les autres sont qualifiées à 18% comme non-définies par le référentiel et 8% en sont exclues. Une classification qui facilite ensuite la transformation des activités et le fléchage des investissements.

S'aligner sur les objectifs de l'Accord de Paris

Autre texte de référence pour les entreprises, l'Accord de Paris. Dans son plan RSE - intégré à la stratégie « Reinvention 2025 du Groupe » -, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs va se fixer un objectif d'alignement sur la trajectoire carbone définie par l'Accord, visant à limiter le réchauffement à +2°C d'ici la fin du siècle. Le groupe base sa méthodologie sur les Science-Based Targets, qui l'engagent dans une réduction chiffrée de ses émissions de CO2, sur un temps donné.



2 - Revoir les modes de production pour réduire la consommation de ressources naturelles

La consommation de ressources naturelles est souvent associée à l'énergie. Cela recouvre en réalité un champ d'action beaucoup plus large. Décathlon, par exemple, modifie ses méthodes de production, au travers d'une démarche d'éco-conception et d'éco-design. Elle consiste à prendre en compte l'environnement dès les premières étapes de la conception et lors de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les produits concernés doivent répondre à l'un de ces deux critères :

. Soit leur impact environnemental doit diminuer d'au moins 10% par rapport au modèle précédent, sur au moins deux des indicateurs suivants : changement climatique, pollution de l'air, pollution des eaux et épuisement des ressources.

. Soit ils doivent justifier de certaines actions de conception précises, comme au moins 70% du poids du produit en polyester recyclé, un tissu composé d'au moins 90% de coton issu de l'agriculture biologique, des teintures moins consommatrices en eau...

3 - Lier finance et objectifs environnementaux

Le crédit à impact positif permet d'indexer les taux sur des objectifs durables. En 2019, EDF signe ainsi deux lignes de crédit à impact de 300 millions d'euros chacune. Leur taux est indexé sur trois indicateurs de performance : les émissions directes de CO2 du groupe, l'électrification de sa flotte de véhicules légers et l'utilisation par ses clients résidentiels français d'outils de suivi en ligne de leur consommation.



Social et Gouvernance

4 - Adopter une raison d'être

Initiée par la loi Pacte, la raison d'être a pour objectif de faciliter la transformation de l'entreprise face aux enjeux sociaux et environnementaux et de donner du sens à son activité. A la fin de l'année 2020, près de 60 % des sociétés du CAC 40 avaient défini leur raison d'être. Ce n'est toutefois pas réservé aux groupes du CAC et l'initiative concerne des entreprises de taille et de secteurs variés, telles Veolia, Atos, BNP Paribas, 1083, SNCF, Worldline, Malakoff Médéric, Yves Rocher, Naturalia...

5 - Renforcer le pilier social au sein de l'entreprise

La transformation RSE de l'entreprise passe par celle de sa propre culture. La Maif a ainsi décidé de modifier le style managérial, les valeurs du manager et les comportements dans l'entreprise. Elle a instauré des indicateurs pondérés à parts égales : l'épanouissement des équipes, la satisfaction clients, l'impact sur la société et la performance de l'entreprise. L'accord d'intéressement est conditionné par ces critères, l'enveloppe est distribuée de manière égalitaire au sein de l'entreprise et non en pourcentage des salaires. Un moyen de démontrer à chaque salarié que sa contribution compte tout autant que celle d'un autre.

6 - Favoriser la formation et les compétences

Renforcer l'employabilité en formant les collaborateurs, telle est l'option choisie par le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, qui emploie 12.600 personnes. Il propose des parcours d'intégration et de formation, pour faire d'une expérience dans sa structure un parcours professionnalisant. Une attention particulière est portée à la formation et l'accompagnement de ses saisonniers, dont le taux de retour est de 50%.



Transformation du modèle économique

7 - Favoriser les territoires et les circuits courts

Les initiatives en faveur d'une plus forte interaction entre les entreprises et les territoires sur lesquelles elles sont implantées se multiplient. Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs privilégie ainsi les circuits courts pour l'approvisionnement alimentaire de ses sites de vacances. Ainsi, pour le nouveau domaine Center Parcs qui ouvrira en 2022, 75% des entreprises sélectionnées sont de la région Nouvelle-Aquitaine, et 60 % des approvisionnements alimentaires se feront auprès de fournisseurs locaux.

8 - Imposer des standards élevés à tout son écosystème

On ne peut pas avancer seul pour effectuer une transformation réelle, tel est le crédo des entreprises engagées dans des stratégies RSE. Ainsi, afin de suivre l'empreinte carbone des projets de construction, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs demande à ses fournisseurs de produire une analyse du cycle de vie de leurs produits. Les filières commencent à s'organiser en ce sens. Des informations cruciales, car l'impact carbone des matériaux est un élément majeur de l'impact global du projet immobilier.

9 - Contribuer à la création d'une économie circulaire

Le développement d'une économie circulaire fait l'objet d'une promotion politique en France : loi anti-gaspillage, propositions de la loi Climat ou encore priorité du plan France Relance. Nombreuses sont les sociétés qui ont déjà mis en place des initiatives concrètes. Le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs a pour ambition de concevoir de nouveaux projets sur des lieux déjà artificialisés ou des projets réversibles, le site pouvant revenir à un état proche de son état initial après le départ de l'exploitant touristique. LVMH, quant à lui, a lancé l'initiative Nona Source : la première plateforme de revente de matières issues de ses Maisons de Mode & Maroquinerie, au profit de jeunes créateurs et marques européens.

10 - La RSE par la preuve

Quelle que soit la stratégie adoptée, les entreprises s'appliquent à démontrer et mesurer leurs efforts en matière de RSE, de durabilité. Cela passe par l'élaboration d'indicateurs, de KPIs, mais aussi par l'obtention de labels. Certes, ces labels sont nombreux et les indicateurs varient d'une entreprise, d'un secteur d'activité, à l'autre. Ils n'en sont pas moins indispensables pour donner à voir les actions RSE des sociétés et contribuer, dans une certaine mesure, à créer un effet d'entraînement.





