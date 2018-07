A l'Elysée, Berger (CFDT) veut aller "chercher le fond des sujets"

Le patron de la CFDT entendait y faire passer un message à M. Macron:

"Je lui dirai 'trop souvent vous voulez passer seul et ce n'est pas bon (...) pour la qualité des réformes souhaitées'."

"Tout seul, on va sans doute plus vite mais on va beaucoup moins loin", a-t-il ajouté, jugeant nécessaire "davantage de dialogue pour éviter le risque populiste".

"On est au bout d'un an de la présidence de Monsieur Macron" et la suite du quinquennat "nécessitera qu'on traite le fond des sujets et pas simplement l'urgence de la réforme", a-t-il poursuivi, évoquant plusieurs thèmes comme le handicap, "la qualité de vie au travail" ou les "nouvelles formes d'emploi".