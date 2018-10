ADP : l'Etat s'opposera à une prise de contrôle étrangère (Le Maire)

Le précédent de l'aéroport de Toulouse aura servi de leçon. L'Etat français va se garantir le droit d'avoir le dernier mot sur le choix de l'investisseur qui sera l'actionnaire principal dans ADP (Aéroports de Paris) et refusera qu'une puissance étrangère prenne le contrôle du groupe aéroportuaire, a annoncé ce dimanche 7 septembre le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

Le ministre s'est montré catégorique sur ce point.

"L'Etat aura la possibilité d'examiner qui sera l'investisseur principal et pourra dire "c'est oui ou c'est non". Si, à un moment donné, une puissance étrangère voulait prendre le contrôle d'Aéroports de Paris, la réponse sera non, je le dis très clairement".