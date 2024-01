Agriculteurs en colère : Le Maire dénonce des « infractions » à la loi Egalim des industriels et distributeurs

Alors que le mouvement des agriculteurs se durcit sur tout le territoire, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué ce vendredi lors d'un point presse avoir relevé « un certain nombre d'infractions » à la loi Egalim, qui ont une incidence sur les revenus des agriculteurs. Les fautifs ? « Des industriels » et « certains distributeurs ».

« Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Je ne leur laisserai que quelques jours pour se conformer strictement et rigoureusement à la loi », a ajouté le ministre, à l'issue d'une réunion de suivi sur les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs.