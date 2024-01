Le gouvernement Attal prépare ses réponses pour calmer la colère des agriculteurs

Gabriel Attal, le Premier ministre, va avoir du pain sur la planche ce jeudi. Face à la mobilisation des agriculteurs qui gagne du terrain, le chef du gouvernement doit réunir jeudi les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Economie. Des premières mesures pourraient être annoncées comme une ristourne sur le carburant des tracteurs.

La FNSEA chiffre les aides à « plusieurs centaines de millions »

La FNSEA, premier syndicat agricole, a réclamé mercredi soir au gouvernement des « réponses immédiates sur la rémunération », dont une aide d'urgence aux « secteurs les plus en crise », et, à plus long terme, la mise en œuvre d'un « chantier de réduction des normes ». « On parle de plusieurs centaines de millions d'euros », a reconnu son président Arnaud Rousseau auprès de l'AFP. Ce n'est « pas une base de négociations », a-t-il averti, appelant le gouvernement à prendre en compte « l'intégralité » de leurs propositions. Dans un rapport publié mercredi, les députés Hubert Ott (MoDem) et Manon Meunier (LFI) recommandent notamment « la mise en place de prix planchers pour les produits agricoles », pour « assurer un revenu minimum aux agriculteurs », mesure rejetée à quelques voix près fin novembre dans le cadre d'une proposition de loi LFI.

La Confédération paysanne, troisième syndicat d'agriculteurs, classé à gauche, a appelé à la mobilisation, à la suite de la FNSEA et de la Coordination rurale à qui elle s'oppose pourtant sur de nombreux sujets.

« Attendre jusqu'à vendredi pour avoir des annonces, c'est prendre beaucoup de risques. Plus on attend, plus il va falloir qu'elles soient costaudes, les mesures », avait mis en garde Karine Duc, co-présidente de la Coordination Rurale de Lot-et-Garonne.

Un éventuel blocage de Paris écarté « à ce stade »

A Rennes, une manifestation est organisée dans la matinée devant la préfecture de région par le syndicat Coordination rurale. Des pêcheurs et des étudiants pourraient aussi se joindre à la protestation. Dans l'Oise, environ 50 tracteurs n'excluent pas d'avancer vers Paris, en fonction des annonces du gouvernement - même si Arnaud Rousseau a écarté « à ce stade » un éventuel blocage de Paris. En Occitanie, point de départ de la protestation agricole la semaine passée, l'A64 (Toulouse-Bayonne) était toujours coupée mercredi soir à hauteur de Carbonne, à 40 km de la ville rose, pour la huitième journée consécutive.

Plusieurs préfectures ont annoncé sur le réseau social X de nouveaux blocages et fermetures d'autoroutes à prévoir jeudi. En PACA, par exemple, l'A54 sera fermée dès 8h30 sur la section Saint-Martin-de-Crau/Grans. Dans le Doubs, la préfecture a averti d'une opération escargot sur l'autoroute A36.

Le gouvernement a donné des consignes de « grande modération » aux préfets

Mercredi, la tension est montée d'un cran en fin de journée à Agen dans le Lot-et-Garonne, quand des membres de la Coordination rurale ont brûlé de la paille et des pneus devant la préfecture, sous les yeux de forces de l'ordre impassibles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné mercredi soir des consignes de « grande modération » aux préfets, leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en « dernier recours ».

Il n'est « pas question » d'empêcher les blocages, a souligné mercredi la porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, affirmant qu'ils étaient « organisés dans un cadre légal » en dépit du délit d'entrave à la circulation.

Une mansuétude qui irrite une partie de l'opposition : « Les écologistes feraient le millième de ce qu'il se passe aujourd'hui, ils seraient en prison et condamnés », s'est ainsi indigné mercredi le sénateur EELV Yannick Jadot. Mercredi, le blocage de l'autoroute A13 dans l'Eure par une vingtaine de tracteurs a fait réagir Nicolas Hervieu, professeur de droit public. « Il y a 8 mois, le blocage de la même autoroute avait suscité une réaction très différente », a-t-il relevé sur X, en rappelant que le préfet avait « fustigé une 'action irresponsable' des Soulèvements de la Terre, saisi le parquet et utilisé des drones. « En janvier 2024, rien », ironise le juriste.

Les agriculteurs, « une population qui vote »

Les militants écologistes « avaient envahi l'A13 par surprise (...) en pleine circulation et à une heure de trafic intense », mettant « en danger leurs vies et celle des automobilistes », s'est justifiée auprès de l'AFP la préfecture de l'Eure. Les agriculteurs, eux, n'ont investi l'autoroute « qu'après la mise en œuvre de mesures de sécurisation », en lien avec la gendarmerie, a-t-elle ajouté.

« Les agriculteurs sont la population professionnelle qui vote le plus », rappelle aussi le politologue Xavier Crettiez. « Une population qui vote est une population qu'on va beaucoup plus écouter, moins malmener », ajoute-t-il. « Il y a toujours eu une forme de mansuétude de la part des puissances politiques à l'égard des agriculteurs » note le sondeur Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive. « Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas spécifique à ce gouvernement », ajoute-t-il en citant l'envahissement du bureau de la ministre de l'Environnement Dominique Voynet en 1999, qui n'avait pas entraîné d'importantes « répercussions »

Les manifestations des agriculteurs sont en général « organisées, préparées, encadrées », avec des interlocuteurs souvent en lien par ailleurs avec policiers ou gendarmes locaux, souligne un haut cadre du ministère de l'Intérieur. En outre, « que peuvent faire les policiers ou les gendarmes contre 50 tracteurs à part sécuriser la manifestation et mettre en place une déviation ? », souligne ce même cadre. Un choix politique bien vu dans les rangs des forces de l'ordre où les agriculteurs bénéficient, comme dans le reste du pays, d'un capital sympathie.

