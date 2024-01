Colère des agriculteurs : l'A1 bloquée au nord de Paris et au sud de Lille

[Article publié le vendredi 26 janvier 2024 à 09h11 et mis à jour à 10h34] La circulation sur les autoroutes de France risque d'être très compliquée ce vendredi. A commencer par l'autoroute A1, axe majeur de la France vers l'Europe. Environ 130 tracteurs s'apprêtent à entrer sur cette autoroute, dans un sens au niveau de Senlis, et dans l'autre à proximité de Compiègne, ont indiqué à l'AFP la préfecture et des agriculteurs. Sur l'échangeur de Seclin, au sud de Lille, où plus de 150 tracteurs sont entrés sur l'A1 jeudi à midi, la circulation est toujours bloquée dans les deux sens.

Le blocage a perturbé la circulation dans le Nord, où un important trafic de camions et voitures s'est retrouvé sur des routes départementales boueuses. Les agriculteurs comptent bloquer l'autoroute A1 près du péage de Chamant (Oise) dans les deux sens entre Paris et Lille. La préfecture de l'Oise a autorisé la fermeture de l'A1 sur une quarantaine de km jusqu'à 23h59 vendredi.

Colère des agriculteurs : l'autoroute A1 fermée entre Senlis et Ressons-sur-Matz ce vendredi

Des agriculteurs ont également passé la nuit sur l'A16 à Amblainville (Oise), à 60 km de Paris, prêts à se rapprocher de la capitale en fonction des annonces gouvernementales. Les sections d'Ile-de-France de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs ont appelé leurs adhérents à se rassembler vendredi sur les grands axes autour de la capitale.

Deux importantes autoroutes du sud de la France sont, elles aussi, fermées ce vendredi matin sur près de 400 km sur un axe allant du sud de Lyon vers l'Espagne, du« jamais vu », a-t-on appris auprès de la société exploitant ces axes, Vinci Autoroutes.

L'A7 et l'A9 sont coupées entre Chanas (Isère) et Sigean (Aude) à la demande des autorités: « On n'avait jamais vu ça, d'une telle ampleur et sur une telle durée », a expliqué à l'AFP une porte-parole de Vinci.

« Toujours des belles paroles »

Rencontrés dans de multiples lieux de France par l'AFP, les agriculteurs ont des revendications diverses, et ce, qu'ils soient éleveurs de volailles frappés par la grippe aviaire l'an dernier, viticulteurs dont les vins se vendent moins, cultivateurs bio aux légumes boudés par les Français, ou grands céréaliers.

« Aujourd'hui on attend des réponses du Premier ministre et si on n'en a pas on continuera le mouvement », résume Jérémy Allard, 25 ans, président des Jeunes agriculteurs (JA) du canton de Quesnoy-sur-Deûle (Nord), « on veut vivre de notre métier et pas toujours subir la concurrence déloyale d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes normes ».

« Le gouvernement va toujours dans notre sens quand on discute avec des représentants mais c'est toujours des belles paroles », selon lui.

Jean Lefevre, producteur de betteraves et de céréales dans l'Oise, venu protester contre la « distorsion de concurrence » avec « les produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes sociales et environnementales », s'attend à ce que le blocage soit levé à l'issue de la journée. « Mais le mouvement s'inscrit dans la durée », avertit Olivier Lelièvre, producteur de betteraves et maïs, également mobilisé.

Certains exploitants réclament une baisse du GNR (gazole non routier). D'autres veulent un prix minimum pour leurs produits, ou le versement d'aides ou d'indemnisations dues de longue date, voire un moratoire sur l'interdiction des pesticides, comme nouvellement demandé par la FNSEA. Une partie des 140 revendications portées par le syndicat majoritaire nécessitent une loi ou des négociations à Bruxelles.

Les professionnels attendent désormais avec impatience des mesures à effet rapide de la part du Premier ministre, Gabriel Attal, pour répondre à leurs revendications, menaçant de poursuivre les blocages commencés il y a une semaine si elles ne sont pas à la hauteur.

Des annonces dans l'après-midi

Confronté à sa première crise depuis sa nomination, le nouveau locataire de Matignon doit se rendre ce vendredi auprès des agriculteurs pour faire « des propositions concrètes de mesures de simplification », en compagnie du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Selon la FNSEA, il est attendu dans l'après-midi en Haute-Garonne, où a commencé le premier blocage d'autoroutes il y a une semaine.

En parallèle du mouvement social, les ministres de l'Agriculture et de l'Economie mèneront vendredi, à 11 heures, un comité de suivi des négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs, qui ont une incidence sur le revenu des producteurs.

Un peu partout dans le pays, les manifestants s'en sont pris jeudi à des symboles de l'Etat et des grandes surfaces, donnant l'image d'une colère se radicalisant. Plus de 55.000 personnes se sont mobilisées, selon un décompte de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire proche du pouvoir, qui tente depuis une semaine de canaliser un mouvement démarré en Occitanie.

