Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron à l'Elysée, mis en examen

Tempête à l'Elysée. Le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, fidèle lieutenant d'Emmanuel Macron, a été mis en examen le 23 septembre pour « prise illégale d'intérêts » dans le cadre du dossier MSC, l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company avec lequel il entretenait des liens, annonce le parquet national financier (PNF), confirmant une information de franceinfo.

Le numéro deux de l'Elysée a également été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour trafic d'influence dans cette affaire visant ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur italo-suisse, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte.

« Aucune mesure de contrôle judiciaire n'a été prise à son encontre », ajoute le PNF.

MSC est un important client de l'entreprise STX France (aujourd'hui renommé Chantiers de l'Atlantique) qui gère les chantiers navals de Saint-Nazaire.

Plainte par l'association Anticor

« Cette mise en examen intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 janvier 2020 par l'association Anticor devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris », indique le PNF.

L'ex-directeur de cabinet d'Emmanuel Macron lorsque celui-ci était ministre de l'Economie et des Finances était visé depuis 2018 par une plainte de l'association anti-corruption Anticor pour « prise illégale d'intérêts », « trafic d'influence » et « corruption passive ». L'enquête avait été classée sans suite mais des juges d'instruction avait relancé les investigations à la demande d'Anticor en 2020.

Kohler conteste avec force

Alexis Kohler « conteste avec force avoir commis tout délit », a réagi dans un communiqué son avocat, Eric Dezeuze. « Sans que soient pris en considération à ce stade les nombreux éléments objectifs à décharge, Alexis Kohler a été placé sous le statut de mis en examen pour prise illégale d'intérêt pour des faits pouvant remonter à plus de dix ans », a également expliqué l'avocat, affirmant que « la suite de la procédure, à laquelle il a désormais accès » allait « lui permettre de démontrer son innocence ».

Ce haut fonctionnaire de 49 ans, fidèle du président, reste à son poste à l'Elysée après sa mise en examen, a indiqué son entourage, à l'AFP.

