Après l'échec historique des LR aux européennes, Wauquiez démissionne de la présidence

Le président de LR Laurent Wauquiez est fortement fragilisé depuis dimanche dernier après le score historiquement bas pour ce parti 8,48% réalisé par la liste de François-Xavier Bellamy. Incité à démissionner par plusieurs cadres, M. Wauquiez avait proposé lundi soir, lors d'un bureau politique, la tenue d'"états généraux" du parti "à la rentrée".

"Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Je me retire de mes fonctions de président des Républicains."

Lire aussi : Sondage : Laurent Wauquiez plébiscité, mais attendu sur la santé et l'environnement

Lire aussi : "Un service public ne doit pas forcément coûter cher pour bien fonctionner" (Laurent Wauquiez, président d'Auvergne-Rhône-Alpes)

La démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains ce 2 juin pousse, malgré lui, le vice-président du parti sur le devant de la scène. C'est au maire d'Antibes Jean Léonetti désormais de tenir les rênes, le temps de l'organisation de nouvelles élections.

Lire aussi : Qui est Jean Leonetti, le nouveau patron (provisoire) des Républicains ?

Le président du Sénat Gérard Larcher avait annoncé lancer une "démarche" hors des Républicains pour "reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre", deux jours après la déroute historique de la liste LR aux élections européennes.

"Je vais proposer aux présidents de groupe parlementaire, aux présidents des trois grandes associations d'élus (...) que nous nous retrouvions la semaine prochaine" pour "engager une démarche au travers des territoires pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre", avait déclaré M. Larcher sur Franceinfo en début de semaine.

"Je ne peux pas me résoudre à ce que Les Républicains n'incarnent qu'un segment qui aujourd'hui pèse 8% 'c'est la réalité', un segment conservateur", avait averti M. Larcher. "Je ne laisserai pas les familles politiques de la droite et du centre, mais plus avant les élus qui incarnent ces valeurs, à l'abandon, en déshérence, soumis au ballottement", avait-il ajouté.

"Je n'ai pas d'autre ambition que cela, pour que les choses soient dites clairement". "Il n'y a aucun piège pour les formations politiques, que je respecte", avait précisé le président du Sénat.