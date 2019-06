Après les européennes, Macron lâche les freins

C'est un résultat en demi-teinte pour Emmanuel Macron. Avec 22,41 % des suffrages remportés dimanche dernier, la liste Renaissance conduite par Nathalie Loiseau n'a pas réussi à battre la liste du Rassemblement national (23,31 %), qui a remporté 5,2 millions de voix. Le chef de l'État, qui avait annoncé qu'il « ferait tout son possible » pour que le RN n'arrive pas sur la première marche du podium, a jeté toutes ses forces dans la bataille. La stratégie de la République en marche, qui consistait à se présenter en rempart de l'extrême-droite, a échoué. En effet, le parti présidé par Marine Le Pen a collecté moins de bulletins de vote que pour la présidentielle de 2017 (10,6 millions), mais bien plus que lors des élections européennes de 2014 (4,7 millions). Pour le chercheur du CNRS au Cevipof Bruno Cautrès, « le grand clivage politique qui oppose le Rassemblement national et la République en marche a marqué une étape supplémentaire d'affirmation dans la vie politique. Ce clivage résumé par Emmanuel Macron entre progressistes-libéraux et conservateurs-nationalistes est trop schématique. Les enquêtes montrent que les progressistes viennent beaucoup de la droite ».

