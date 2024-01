ArcelorMittal va investir 1,8 milliard d'euros avec l'Etat pour décarboner son site de Dunkerque

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé dimanche que le groupe de sidérurgie ArcelorMittal prévoyait d'investir 1,8 milliard d'euros dans la décarbonation de son site de Dunkerque, ce qui permettra de réduire de près de 6% les émissions de CO2 du secteur industriel en France.

L'Etat apportera une aide, validée par l'Union européenne, qui pourra aller jusqu'à 850 millions d'euros en fonction des investissements effectivement réalisés, a ajouté Bercy. Le calendrier des investissements n'a été précisé, ArcelorMittal ne les ayant pas encore complètement validés.

Cet argent permettra de construire deux fours électriques ainsi qu'une unité de réduction directe du fer, première étape pour produire l'acier décarboné.

Une réduction des émissions de CO2 de 4,4 millions de tonnes par an

Ces installations fonctionnant à l'électricité et au gaz, et à terme à l'hydrogène, se substitueront aux fourneaux fonctionnant au charbon, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de CO2 du site de 4,4 millions de tonnes par an.

Bruno Le Maire se rendra lundi sur place en compagnie du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour signer le contrat d'aide de l'Etat, réalisé sous l'égide de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Sera également présentée à cette occasion une lettre d'intention entre l'entreprise et EDF devant garantir au site, identifié comme l'un des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, un approvisionnement stable et compétitif en électricité.

Bruno Le Maire se rendra plus tôt dans la journée sur le site de la centrale nucléaire de Gravelines pour son premier déplacement depuis qu'il a récupéré à Bercy, à la faveur du remaniement, la charge de l'énergie.