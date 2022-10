Le gouvernement maintient la pression au sujet des réquisitions de grévistes dans les raffineries et dépôts de carburants. Invité dans la matinale de France 2 ce mardi 18 octobre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a indiqué qu' « il y aura autant de réquisitions que nécessaires ». Interrogé sur le fait que cela pourrait intervenir dès ce mardi, Olivier Véran a répondu « probablement ».

De son côté, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a également évoqué des réquisitions au micro d'Europe 1. « Il y en aura sans doute une quatorzième, une quinzième, une seizième, autant que nécessaire pour qu'on assure le retour à la normale », a-t-il déclaré.

Hier déjà, le gouvernement a lancé de nouvelles réquisitions après trois semaines de grève. Elles ont concerné les dépôts TotalEnergies de Mardyck (Nord), réquisitionné préalablement en fin de semaine dernière, et de Feyzin (Rhône). « Chaque fois que ces réquisitions ont été attaquées, nous avons gagné en justice les référés parce que les juges ont considéré que c'était des réquisitions qui étaient proportionnées », a souligné Christophe Béchu.

Pour protester contre ces réquisitions, mais également réclamer des hausses de salaire, une journée nationale d'action interprofessionnelle est organisée ce mardi. Des appels à la grève ont ainsi été déposés dans de nombreux secteurs : fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce...

Le gouvernement confiant pour les vacances

Interrogé sur les risques de poursuite des blocages jusqu'au début des vacances de la Toussaint, qui démarrent ce vendredi soir, Christophe Béchu a indiqué ne « pas avoir de raison de penser que nous aurons une situation dégradée en fin de semaine ».

« Nous constatons que dans certains territoires, le retour à la normale n'est pas encore arrivé, mais les progrès ont été notables », notamment dans les Hauts-de France, a noté Olivier Véran. Le porte-parole du gouvernement se fonde sur des chiffres de l'exécutif qui montrent une très légère amélioration de la situation, bien que 28% de stations manquent toujours d'au moins un carburant.

L'objectif, « c'est de faire en sorte que les désagréments, la gêne, les files d'attente (...) s'arrêtent le plus tôt possible et nous souhaitons que d'ici à demain soir, le maximum de solutions aient été trouvées », a ajouté Olivier Véran.

Réunion de la CGT à 18h pour décider de la suite

Les représentants CGT des sites pétroliers de TotalEnergies ont fait savoir qu'ils se réuniront à 18h ce mardi pour évoquer la suite à donner à leur mouvement de revendications salariales.

« On verra la suite, si on poursuit, ou pas, ou partiellement. Cela dépendra notamment de la journée d'aujourd'hui, cela redonne de l'élan et il y a toujours ce sentiment de colère. On verra si cela suffit pour pousser le mouvement. Et in fine, ce sont les salariés qui voteront », a déclaré à l'AFP le coordinateur CGT chez TotalEnergies, Eric Sellini.

Le mouvement de grève à l'appel de la CGT dans les raffineries et dépôts se poursuivait sur tous les sites bloqués du groupe français ce mardi. Il concernait de nouveau les sites TotalEnergies de Normandie, Donges, La Mède, Feyzin (le dépôt, la raffinerie étant à l'arrêt pour raison technique) et Flandres (dépôt), a indiqué Eric Sellini, dont le syndicat n'a pas signé l'accord sur les salaires conclu vendredi dernier entre la direction et deux syndicats majoritaires.

Sur le total des infrastructures françaises, quatre raffineries sur sept étaient concernées par une grève pour leurs opérations de raffinage et/ou de dépôt. Les trois autres raffineries du pays, opérées par Esso-ExxonMobil et le groupe Petroineos, fonctionnent. Des dépôts non liés à des raffineries, comme celui de Grandpuits en cours de transformation en bioraffinerie, étaient également en grève.

Selon TotalEnergies, les six sites touchés par la grève comptent un peu plus de 3.400 personnes en CDI. La société estime à environ 90 salariés le nombre de grévistes sur ces sites.

ZOOM - Les salariés des centrales nucléaires sont aussi en grève

Dans le secteur de l'énergie, le mouvement pour les salaires touche aussi les centrales nucléaires. Ainsi, selon les informations de la Tribune, à midi, sur le parc nucléaire, 12 centrales étaient concernées par le mouvement de grève : Belleville, Blayais, Bugey, Cattenom, Cruas, Dampierre, Gravelines, Penly, Paluel, Saint Laurent, Saint Alban, Tricastin. Dans le détail, 17 réacteurs à l'arrêt pour maintenance sont concernés par ce mouvement de grève avec pour effet une suspension des travaux. Tandis que trois réacteurs subissaient des baisses de production partielle. Par ailleurs, la centrale à charbon de Cordemais est à l'arrêt en raison de la grève. Le mouvement touche aussi trois usines hydroélectrique.

