Budget 2023 : les députés LR ne voteront pas la censure, le gouvernement conforté sur le 49-3

Sans vraiment de surprise, 53 députés LR et apparentés confirment qu'ils ne voteront pas les motions de censure de la Nupes et du RN sur le budget lundi à l'Assemblée, mais demandent au gouvernement "d'apprendre à entendre" les propositions de la droite dans une tribune au Journal du Dimanche dévoilée ce 22 octobre. "Parce que nous respectons le vote des Français du 19 juin, et que la nouvelle Assemblée nationale a siégé huit semaines, nous ne déposerons pas et nous ne voterons pas de censure", soulignent ces 53 parlementaires, sur les 62 que compte le groupe LR.

Cette position des députés Républicains devrait conforter le gouvernement. En effet, les résultats des élections législatives de juin dernier placent l'exécutif dans une situation particulièrement délicate à l'Assemblée nationale. Après avoir dégainé une première fois l'article 49-3 la semaine dernière sur le vote du budget, la Première ministre Elisabeth Borne s'apprête à nouveau à ressortir cet outil controversé dans les jours à venir.

« Ajouter une crise politique et institutionnelle serait irresponsable »

"Nous vivons une crise économique et énergétique depuis quelques mois, l'inflation réactive la crise sociale. Ajouter une crise politique et institutionnelle serait irresponsable", insistent-ils, dans ce texte initié par le député des Ardennes Pierre Cordier et publié sur le site du JDD samedi soir.

"Nous n'avons rien à voir avec les députés RN ou LFI. Nous combattons avec nos convictions et nous continuerons à mettre nos propositions sur la table, sur le pouvoir d'achat, sur le coût de l'énergie pour les entreprises, sur un bouclier tarifaire pour les ménages", poursuivent ces élus.

"Le gouvernement va devoir apprendre à les entendre. S'il n'a pas de majorité, ce n'est pas parce que les Français se seraient trompés en votant, c'est parce qu'ils lui demandent d'apprendre à écouter", selon eux.

« Un budget extrêmement décevant » pour la droite

Ces parlementaires reprochent au gouvernement un budget globalement "extrêmement décevant": "le président Macron et le gouvernement d'Élisabeth Borne se contrefichent du redressement de nos finances publiques. Cette attitude est d'autant plus irresponsable que la remontée des taux d'intérêt fait courir un risque considérable sur la soutenabilité de notre dette", mettent-ils en garde.

La première ministre Elisabeth Borne va faire face lundi après-midi à l'Assemblée aux motions de censure de la Nupes et du RN sur le budget 2023. Elles n'ont quasiment aucune chance d'être adoptées.

Ces motions répondent à l'arme constitutionnelle du 49.3 dégainée mercredi par la cheffe du gouvernement pour faire passer sans vote le premier volet du budget de l'Etat, en l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée.

(Avec AFP)