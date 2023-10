Budget 2024 : l'opposition au Parlement dénonce des « cadeaux » à Airbnb

Un amendement au budget 2024 prévoit de prolonger l'exemption de la TVA dont profitent les locations Airbnb, ont dénoncé ce jeudi 19 octobre le sénateur de Paris Ian Brossat (communiste) et le député EELV Julien Bayou, déplorant des « cadeaux » faits au spécialiste des meublés touristiques.

« Au lieu d'encadrer les meublés touristiques comme le réclament parlementaires et maires de tous bords et tous territoires, le gouvernement a profité du 49-3 pour offrir deux gros cadeaux à Airbnb », a déclaré Julien Bayou dans un communiqué, citant « le prolongement de l'exemption de TVA et la pérennisation de la niche fiscale Airbnb ».