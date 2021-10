Castex annonce une "indemnité inflation" de 100 euros pour 38 millions de Français

Pour éviter la grogne des Français face à la flambée des prix de manière générale et de l'essence gouvernement a tranché pour une solution simple et "qui se voit", selon l'expression de Jean Castex, venu présenté de nouvelles mesures ce jeudi au 20H de TF1. Pas de chèque essence ou de baisse de la fiscalité sur les carburants comme les observateurs le prédisaient, mais une approche plus large pour compenser non seulement les prix de l'énergie, mais aussi celui "des matières premières ou des "denrées alimentaires"; une inflation qui pourrait durer jusqu'à fin 2022, avait précisé ce matin, le ministre des Finances, Bruno Le Maire.

Lire aussi 4 mnL'inflation et les problèmes d'approvisionnement pourraient durer jusqu'à fin 2022, dit Le Maire

"Indemnité Inflation"

Le Premier ministre a ainsi dévoilé la mise en place d'une "indemnité inflation" de 100 euros versée de manière automatique à tous les Français gagnant moins de 2.000 euros net par mois. 38 millions de bénéficiaires seront concernés. Les premiers versements seront effectués fin décembre. Suivront en janvier les salariés de la fonction publique, puis, un "peu plus tard, d'autres personnes comme les retraités.

La facture totale de cette mesure s'élèvera donc à 3,8 milliards d'euros. Un milliard d'euros sera financé par les recettes supplémentaires de TVA liées à la hausse des prix du carburant. Le reste sera tiré du budget général de l'Etat. Il faudra faire des économies ailleurs puisque le Premier ministre a assuré que la France tiendrait l'an prochain ses engagements de diminuer le déficit public de 5%.

"Nous tiendrons cet objectif. Il nous appartient dans le cadre du budget général de financer cette indemnité", a-t-il dit.

Blocage du prix du gaz toute l'année 2022

Cette mesure s'ajoute donc au bouclier tarifaire annoncé le 30 septembre dernier pour bloquer le prix du gaz jusqu'en avril et limiter la hausse du prix de l'électricité à 4% en février prochain. Pour autant, le prix du gaz en France sera bloqué "tout le long de l'année 2022", a expliqué Jean-Castex car les experts "nous disent que vraisemblablement la décrue" des prix "sera plus lente" que prévu.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, confirmé sa prévision de hausse du pouvoir d'achat des Français en 2021. Fin septembre, il avait assuré qu'il devrait progresser de 1,5% à 2%. La reprise économique et la montée des prix de l'énergie a remis en effet sur le devant de la scène la question brûlante du pouvoir d'achat. De la gauche radicale à l'extrême droite, la plupart des candidats à la présidentielle ont fait des propositions ces dernières semaines. Des hausses de salaires et du Smic ont été annoncées, mais aussi, pêle-mêle, primes, création d'un revenu de base, baisse des taxes sur les prix des carburants, sur ceux de l'énergie dans leur ensemble, voire blocage des tarifs. A six mois du scrutin, le dossier du pouvoir d'achat devient crucial pour la Macronie, toujours hantée par la crise des Gilets jaunes il y a trois ans.