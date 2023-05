« Certaines oppositions font croire à tort que l'on va revenir sur la réforme des retraites » (Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale)

LA TRIBUNE- Le 8 juin doit être examinée la proposition de loi LIOT visant à abroger la retraite à 64 ans. Elisabeth Borne a qualifié ce texte d'inconstitutionnel, d'autres parlent d'arnaques. Y aura-t-il un vote ?

YAËL BRAUN-PIVET- Il est vrai que cette proposition de loi pose plusieurs difficultés. Elle contrevient très clairement à l'article 40 de notre Constitution qui interdit aux parlementaires d'aggraver les charges de l'Etat. La deuxième difficulté consiste pour des parlementaires à revenir immédiatement sur une loi qui vient d'être adoptée définitivement. Enfin, cette proposition de loi constitue un leurre pour les Français. Elle n'a aucune chance d'accomplir un chemin parlementaire complet et d'être adoptée par le Parlement. Certaines oppositions en instrumentalisant l'Assemblée nationale font croire à tort aux Français que l'on va revenir sur la réforme des retraites.

Laurent Berger dit que la contestation à la réforme ne s'arrêtera jamais. Que pensez-vous de son attitude ?

Je n'aime pas commenter les pensées et encore moins les arrière-pensées des uns et des autres. Pour autant, cette réforme, certes contestée par les organisations syndicales et par une partie de l'opinion publique, est maintenant adoptée et promulguée. Nous avons maintenant beaucoup de sujets autour du travail sur lesquels nous devons avancer ensemble.

Gérard Larcher a prévenu que la majorité sénatoriale ne voterait pas « en l'état » le projet de loi de programmation de finances publiques. Y a-t-il un risque que le projet de budget 2024 ne passe pas, y compris avec le 49.3 ?

Le vote du budget de l'État est toujours un moment très important et structurant pour les groupes politiques au Parlement. Dans le contexte de majorité relative, la Première ministre dispose de cet outil constitutionnel - le 49.3 - qui permet de sortir du blocage sur le vote du budget. Cela n'empêche pas de d'essayer de trouver les voies et moyens pour parvenir à un compromis, comme sur l'ensemble des autres textes.

Elisabeth Borne ne veut pas recourir au 49.3 hors textes financiers. Emmanuel Macron l'a désapprouvée. Faut-il bannir le recours au 49.3 ?

Le 49.3 est un outil constitutionnel. Il a été créé dès 1958 pour faire face à deux situations : la majorité relative et l'obstruction parlementaire. Je pense qu'il ne faut pas se priver d'un outil constitutionnel lorsque les circonstances de son emploi sont réunies.

Après les retraites, une nouvelle pomme de discorde avec la réforme de l'immigration. Les responsables des Républicains ont présenté leur plan pour réguler et durcir la répression contre les flux migratoires. Leurs deux textes peuvent-ils servir à élaborer un compromis ?

Le gouvernement a présenté un texte qui porte une position équilibrée. Il y a dans les deux propositions de loi des LR des points d'accord et de réels points de divergence. Il faut maintenant voir quels sont les points de convergence. Mais j'observe que chacun veut résolument avancer sur le sujet et si tel était profondément le cas, nous devrions pouvoir trouver la voie du compromis.

Mais les dirigeants de LR affirment que « ce n'est pas négociable »...

Rien n'est jamais à prendre ou à laisser. Penser cela, c'est nier le principe même du débat parlementaire et des avancées qu'il ne manque jamais d'apporter.

Eric Ciotti déclare qu'il y a trop d'immigrés en France. Etes-vous d'accord avec lui ?

L'immigration est un sujet complexe qui doit être abordé avec beaucoup de nuance. Elle a varié selon les époques et d'une certaine façon a participé de la construction de la France d'aujourd'hui. Il y a des difficultés à régler mais évitons les raccourcis !

L'image de l'Assemblée nationale s'est nettement dégradée dans l'opinion après les débats sur les retraites. Faites-vous le même constat ?

J'observe au contraire que l'Assemblée nationale retrouve petit à petit sa place dans l'espace public et dans le cœur des Français. Lorsque je vais sur le terrain, lorsque j'échange avec les Français, ils n'ont jamais autant suivi l'Assemblée nationale. Ils sont parfois en colère contre la tournure de certains débats. Ils déplorent le manque de tenue de certains parlementaires ou les scènes de chahut mais ils sont très attachés à l'institution. On ne peut pas résumer cette première année à quelques débats très agités.

Invectives, suspensions de séance, record de sanctions et de rappels à l'ordre. Votre première année de présidence est un enfer...

Non, le paradis (sourire) ! J'aime monter au « perchoir ». Bien sûr, ce n'est pas facile tous les jours, mais je suis heureuse de cette présidence à plusieurs titres. Elle est pleine de défis : l'Assemblée ne dispose pas de majorité absolue et sa diversité politique est une première dans notre histoire parlementaire. C'est une assemblée qui bouge, qui vit, qui débat et qui innove. Et c'est ce que je veux en retenir. Pour ce qui est du record de sanctions, c'est effectivement une problématique dont nous nous sommes saisis collègialement avec l'ensemble des groupes politiques. Nous avons décidé ensemble de ne plus tolérer les comportements qui enfreignent nos règles communes et dégradent l'image de l'institution.

Lors de votre élection, vous avez été présentée comme une femme de compromis. Pour l'instant, cette qualité n'est pas encore visible...

Au 30 avril, 49 textes ont été adoptés depuis le début de la législature. L'absence d'accord politique sur la réforme des retraites ne doit pas tout occulter. Les instances de l'Assemblée, la Conférence des présidents ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale, que je préside, fonctionnent parfaitement. C'est là que se construisent les compromis qui permettent la bonne marche de notre institution. J'ajoute par ailleurs qu'à mon initiative, nous avons transformé une partie des semaines de l'Assemblée nationale en semaines pouvant accueillir des textes transpartisans, déposés par plusieurs groupes de la majorité et de l'opposition. Cette initiative, approuvée par l'ensemble des groupes politiques, a déjà été mise en œuvre à plusieurs reprises. Plusieurs textes ont été adoptés à l'unanimité dans ce cadre.

Il y a un an, vous aviez promis d'ouvrir plus largement le Palais Bourbon aux citoyens. Où en est-on ?

La promesse est tenue dans toutes ses dimensions. 110 000 personnes ont pu visiter l'institution depuis octobre 2022. Nous avons considérablement augmenté le nombre de visiteurs et créé des créneaux ouverts à tous et sans condition, sur inscription via le site web de l'Assemblée nationale. Événements culturels, badges artistes, débats d'idées : en tout 40 événements ont eu lieu à l'Assemblée depuis un an et ont permis à de nouveaux publics de découvrir l'institution.

Avez-vous des regrets pour cette première année de présidence ?

Peut-être un seul : que l'image de l'Assemblée soit parfois détériorée par l'action de quelques-uns.

Quel changement a apporté une première femme au « perchoir » ?

Cette politique d'ouverture est associée à cette première année à la présidence de l'Assemblée nationale : ouverture aux citoyens, aux artistes, aux experts qui animent des réunions publiques. Après, je suis toujours assez mal à l'aise avec l'idée d'un pouvoir au féminin. Ce qui est certain, je l'ai encore vu hier à Strasbourg lors d'une rencontre avec une classe dans un collège franco-allemand avec mon homologue du Bundestag, qui est une femme aussi, c'est qu'il est important pour les jeunes filles de pouvoir avoir des figures modèle à ces postes à responsabilités.

Sur l'agenda parlementaire, le programme paraît un peu « light ». Le signe du blocage de l'institution ?

Le programme est au contraire très chargé jusqu'à la fin de la session. Il y a des textes très importants qui vont être examinés : de la loi de programmation militaire à celle sur la justice, en passant par la transcription de l'accord entre organisations patronales et syndicales sur le partage de la valeur. Et le Parlement prend le temps de la délibération ! Par exemple, le projet de loi de programmation militaire fait l'objet de deux semaines de débats.

Assiste-t-on à la résurgence de l'ultra droite ou bien dites-vous comme Marion Maréchal que c'est « dérisoire » ?

Je trouve très inquiétante la violence qui s'exprime actuellement dans notre société d'où qu'elle vienne. Et les images que l'on voit de protestations violentes, d'agressions envers nos forces de l'ordre, de saccages, ou envers nos élus sont gravissimes.

Votre homologue, Gérard Larcher, estime, contrairement à vous, que ce n'est pas le moment de réformer les institutions. Le président de la République n'évoque plus le sujet. Finalement, personne à part vous pense qu'il faut lancer le chantier institutionnel ?

Quand on fait de la politique, c'est important d'être à l'écoute des attentes des Français. J'entends beaucoup aujourd'hui, et ce n'est d'ailleurs pas nouveau, qu'ils ne se sentent pas forcément pleinement représentés ni pleinement impliqués dans la prise de décision publique, que parfois elle ne semble pas être prise au bon niveau ou ne prendrait pas assez en compte les spécificités territoriales. Je crois qu'il faut adapter nos institutions à ces besoins exprimés. Nous devons collectivement l'aborder, parce qu'à défaut la fracture qui existe entre les citoyens et la classe politique ne cessera de grandir. Et la défiance et l'abstention continueront de suivre, malheureusement, la même courbe ascendante.

Mais le président du Sénat affirme que vous vous racontez des histoires car la majorité ne dispose pas des 3/5ème pour modifier la Constitution ...

Je ne veux pas préjuger de l'aboutissement de la réflexion que je lance aujourd'hui. J'ai commencé à réunir les groupes politiques de l'Assemblée nationale pour justement évaluer notre capacité à trouver une majorité sur des thématiques communes. Tout ne relève pas par ailleurs d'une réforme constitutionnelle. Certaines réformes passent par un projet de loi ordinaire.

Vous voulez faciliter le recours au référendum. Comment faire alors que deux demandes de « RIP retraites » viennent d'être rejetées par le Conseil constitutionnel ?

Je suis attachée à la participation citoyenne et je sens que les Français ont le souhait d'être davantage consultés. Le référendum d'initiative partagée qui combine l'action des citoyens et celle des parlementaires est un bon principe. Mais il faudrait sans doute revoir les modalités pratiques puisque de toute évidence, celles qui ont été prévues ne fonctionnent pas.

Laurent Berger estime que le patronat s'est planqué pendant la réforme des retraites et l'invite à sortir du bois sur les salaires. Qu'en pensez-vous ?

Le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure des Français. Sur ce sujet, chacun doit prendre ses responsabilités. Le gouvernement a agi avec sa politique de boucliers et d'aides pour le protéger. Le Parlement examinera prochainement l'accord sur le partage de la valeur. Il y a encore beaucoup à faire. Chacun doit prendre sa part.

Le fossé s'est à nouveau creusé entre les Français et Emmanuel Macron alors qu'il engrange des succès économiques sur le chômage par exemple. Comment expliquez-vous le rejet de sa personnalité ?

La période est difficile pour les Français malgré les bons résultats économiques sur le chômage, la réindustrialisation, l'apprentissage... L'inquiétude l'emporte chez nos compatriotes à cause des difficultés sur le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, la crise du logement entre autres. Tout cela contribue à la morosité ambiante que n'effacent pas d'un coup de gomme les succès de notre politique. Le président mène des réformes difficiles qui ne sont pas populaires, mais sont nécessaires. Je suis convaincue que le temps viendra où on lui saura gré d'avoir préparé l'avenir.

Vous avez quitté le gouvernement pour vous porter candidate à la présidence de l'Assemblée sans la permission du président de la République. Où en sont vos relations ?

Je suis une femme politique. J'ai pris mes responsabilités pour accéder à la présidence de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, mes relations avec l'exécutif sont très bonnes, que ce soit avec l'Elysée ou Matignon. Nous travaillons ensemble, nous appartenons à une même majorité.

Cela ne vous empêche pas d'exprimer parfois vos désaccords...

Je n'exprime pas de désaccords, j'exprime mes convictions. Et je pense que c'est ce que les Français attendent des hommes et des femmes politiques.

Les prochains bastions politiques masculins à faire tomber sont la présidence du Conseil constitutionnel en 2025, l'Elysée en 2027...

Mais vous en oubliez...(Rires) Il y a aussi : la présidence du Sénat, celle du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes. J'ai brisé un plafond de verre institutionnel en étant élue à la présidence de l'Assemblée nationale. J'espère que d'autres femmes suivront dans d'autres institutions.

Faut-il généraliser le Service national universel (SNU) sous la forme d'un stage de 12 jours, sur le temps scolaire, pour les élèves de seconde comme l'a promis Emmanuel Macron ?

J'aime beaucoup cette idée de SNU. Elle conjugue l'engagement, la construction de la citoyenneté et la mixité sociale et géographique. Il faut examiner les conditions de mise en œuvre sans inquiéter les premiers intéressés. Mais je trouve que les trois objectifs recherchés sont indispensables pour favoriser la cohésion et l'engagement.

Appelez-vous à une fusion des listes Renaissance et LR pour les Européennes ?

Il ne me revient pas « d'appeler » telle ou telle formation politique à fusionner ; je souhaite simplement que se réunissent tous ceux qui croient en l'Europe et ont compris son ardente nécessité dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

Nicolas Sarkozy a été condamné en appel dans l'affaire des écoutes à 3 ans de prison avec sursis dont un an ferme. Il a dénoncé un « combat politique » de certains magistrats dont la présidente de la cour d'appel. Est-ce qu'un ancien Président peut ainsi s'en prendre à l'institution judiciaire ?

Un ancien président de la république peut comme tout citoyen se défendre et affirmer sa vérité, une présidente de l'Assemblée nationale ne peut commenter une décision du pouvoir judiciaire.

Quels seraient vos invités rêvés (morts ou vivants) pour un dîner parfait ?

Jean-Jacques Goldman parce que j'en suis fan. L'ancienne première ministre d'Israël Golda Meir, première femme à diriger un Etat démocratique. Enfin le navigateur Magellan car j'ai la passion des voyages et de la voile.

En quoi aimeriez-vous vous réincarner ?

En abeille. Les abeilles sont le symbole du travail et du collectif.

Si c'était à refaire, quel métier aimeriez-vous exercer ?

Le mien, avocate.

De quoi rêviez-vous enfant ?

De grandes aventures, de grands espaces, de grandes découvertes, de trucs en grand !

Qu'aimeriez-vous sur votre épitaphe ?

J'avoue ne pas être très inspirée par cette perspective !

Où aimeriez-vous être en 2027 ?

J'aime que le destin me surprenne. Imaginer quatre ans avant où je serai : c'est tout ce que je déteste.