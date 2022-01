Christiane Taubira remporte haut la main la Primaire populaire

Elle a décroché la timbale. Sans réelle surprise et comme attendu. Ce dimanche, Christiane Taubira a remporté la Primaire populaire. L'ancienne garde des sceaux a récolté davantage de mentions favorables, et moins de mentions défavorables, que ses rivaux, lors d'un vote où la participation s'est élevée à 84,1% des 466.895 inscrits.

Dans le détail, Christiane Taubira décroche une mention « bien plus ». Elle devance l'écologiste Yannick Jadot (« assez bien plus »), Jean-Luc Mélenchon (« assez bien moins »), Pierre Larrouturou (« passable plus »), Anne Hidalgo (« passable plus »), Charlotte Marchandise (« passable moins »), et Anna Agueb-Porterie (« insuffisant »).

Une démarche en partie boudée

Cette Primaire populaire a l'ambition de faire émerger une candidature unique pour la gauche et l'écologie à l'élection présidentielle. Aux yeux des organisateurs, c'est la seule manière d'avoir une chance de gagner la course à l'Elysée. Au terme de cette consultation, ils ont d'emblée appelé au rassemblement derrière Christiane Taubira. Ce qui est loin, très loin, d'être gagné. Avant même les résultats, les camps d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon ont tous rappelé qu'ils n'avaient jamais souhaité participer à cette Primaire populaire.

Sur Radio J, Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, et porte-parole d'Anne Hidalgo, a tiré à boulet rouge sur l'initiative, jugée illégitime. Selon elle, il est totalement « anti-démocratique » et « ahurissant » d'avoir « [mis] des candidats à l'insu de leur plein gré ». « On continuera notre campagne », a-t-elle poursuivi. A la peine dans les intentions de vote, la maire de Paris avait pourtant relancé l'idée d'une primaire à gauche ces dernières semaines. Mais elle a finalement jeté l'éponge, notamment devant le refus de Yannick Jadot d'y participer. Pour Christiane Taubira, ce résultat constitue un moyen d'accélérer sa campagne. Elle bénéficiera du soutien des 5.000 militants qui se sont investis dans la démarche.