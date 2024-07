Chute du moral des chefs d'entreprises : l'activité en France pourrait se dégrader en 2024

Les nuages s'accumulent au-dessus de l'économie française. Après un bond des défaillances au second trimestre, les entreprises tricolores anticipent un coup de mou de l'activité en 2024 et 2025. Dans une vaste enquête dévoilée ce jeudi par Bpifrance, le moral des PME et TPE continue de flancher. Le solde d'opinion des chefs d'entreprises sur le chiffre d'affaires demeure positif (+16), mais bien inférieur à sa moyenne de 2000-2023 (+23).

« Les PME anticipent une poursuite du ralentissement en 2024 et 2025 », a déclaré Thomas Laboureau, économiste lors d'un point presse. «Aujourd'hui, il y a un net ralentissement vécu par les TPE et les PME sur l'investissement. L'environnement macroéconomique est contraint par un taux d'intérêt assez fort. »

Interrogés avant la dissolution et les législatives, les dirigeants avaient déjà exprimé des craintes sur leur activité. L'annonce tonitruante de la dissolution de l'Assemblée nationale et l'instabilité politique risquent de peser sur la confiance des chefs d'entreprises.

Or, les récentes enquêtes menées par la Banque de France ont montré que l'incertitude était un aléa qui pouvait peser sur l'activité. « Les remontées de terrain qui nous arrivent expriment des inquiétudes », a déclaré Philippe Mutricy, directeur des études. « Cette inquiétude va dépendre du gouvernement qui va se constituer, de l'équilibre à l'intérieur de l'exécutif et du programme qui sera appliqué. Les programmes ont été réalisés en 48 heures, a-t-il rappelé. L'impact sur l'investissement et l'emploi va dépendre de l'impact des mesures sur le coût du travail ».

Les indicateurs de chiffre d'affaires plongent

L'horizon économique est loin d'être dégagé en France. Les dirigeants des ETI de la plupart des secteurs affirment que les perspectives se dégradent particulièrement dans l'industrie et la construction. En première ligne dans la crise de l'énergie, ces deux secteurs ont vu leurs factures considérablement grimper depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine.

Outre les prix des matières premières, ils ont dû faire face à de fortes difficultés d'approvisionnement. A cela se sont ajoutés le durcissement des conditions financières et le resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne.

En revanche, le coup de frein serait moins marqué dans les services. Le transport, le commerce et le tourisme anticipent un ralentissement moins brutal. S'agissant des PME et des TPE, les courbes plongent également dans le rouge. « À +2, le solde d'opinion relatif à l'évolution du chiffre d'affaires des TPE/PME perd 6 points en 6 mois et 10 points sur 1 an et s'établit nettement sous sa moyenne de long terme (+14) », souligne l'enquête.

Une demande en berne et une concurrence exacerbée

S'agissant des obstacles évoqués, il y a un retournement sur les trois dernières années. Les perspectives de demande chez les ETI se sont clairement dégradées passant de 28% à 42%. La concurrence est également un facteur plus souvent cité sur les trois dernières années.

En 2024, « l'économie mondiale se caractérise par un retour de conditions concurrentielles difficiles. Les entreprises ont revu leurs perspectives d'activité en raison des surcapacités de production en Chine. Les entreprises ne sont pas soumises qu'aux aléas politiques mais aussi à l'économie mondiale », a rappelé Philippe Mutricy.

En revanche, la question du coût et des prix trop élevés est moins évoquée par les ETI dans les enquêtes. La proportion d'entreprises évoquant ce frein est passée de 52% en 2022 à 39% en 2024. Cette chute est également visible avec les difficultés d'approvisionnement. La part des TPE et PME exprimant ces obstacles est passée de 49% à 24% en deux ans. Une bonne nouvelle dans cet océan d'incertitudes.