Colère des agriculteurs : Gabriel Attal envisage des « mesures supplémentaires »

En visite ce dimanche sur une exploitation agricole de Parçay-Meslay, en Indre-et-Loire, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré qu'il envisageait des mesures « supplémentaires », aux niveaux national et européen, pour protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale d'autres pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes règlementaires.

« Je veux qu'on clarifie les choses et qu'on voie les mesures que l'on peut prendre, supplémentaires, sur ces histoires de concurrence déloyale », a-t-il déclaré alors que la colère des agriculteurs ne semble pas dégonfler malgré les annonces faites vendredi soir, comme l'annulation de la hausse du gazole non-routier (GNR) et un « choc de simplification » administrative.

« Ce n'est pas normal que vous soyez empêchés d'utiliser certains produits », alors que « des pays voisins, Italie ou autres » peuvent y avoir recours, a dit le chef du gouvernement, cherchant à répondre à l'une des revendications des agriculteurs.

Engagé dans une discussion à bâtons rompus avec plusieurs agriculteurs, Gabriel Attal n'a pas donné plus de précisions sur les mesures qui pourraient être prises. Ces contraintes règlementaires environnementales touchent principalement à des produits phytosanitaires que les agriculteurs français ne peuvent plus utiliser.

« Développer notre agriculture, ça veut dire produire et retrouver notre souveraineté alimentaire. Il faut arrêter d'importer des produits qu'on pourrait faire chez nous », a assuré Gabriel Attal.

Il a ajouté que des progrès étaient possibles sur d'autres sujets de mécontentement des agriculteurs. « Je suis convaincu que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va montrer qu'on est capable d'avancer encore sur les jachères. Evidemment qu'il faut bouger là-dessus », a-t-il dit.

Les agriculteurs français contestent le Pacte vert européen qui prévoit une « trajectoire de décroissance de l'ordre de 15% » de la production agricole, ainsi que le refus de Bruxelles de prolonger en 2024 la dérogation permettant de mettre en culture les terres en jachère (environ 4% des terres arables). Gabriel Attal a par ailleurs évoqué la publication prochaine d'un rapport sur la retraite des agriculteurs.

Au cours de son échange, le Premier ministre a été mis en garde par la présidente de la FDSEA d'Indre-et-Loire, Frédérique Alexandre.

« Quelle agriculture française vous voulez ? Moi je ne comprends pas. A force de pas comprendre on en est là, on est dans le dur ", lui a-t-elle lancé. « Sachez que si vous n'étiez pas venu, le département, je pense, aurait été à feu et à sang ce matin », a-t-elle ajouté.