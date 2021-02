Confinement saison 3 à Nice et Dunkerque, épisodes à suivre ?

Couvre-feu à 18 heures la semaine et, désormais, "beaucoup de Playstation" le week-end : pour freiner l'épidémie de coronavirus, Nice et Dunkerque inaugurent samedi une nouvelle variante de restrictions sanitaires, le confinement les samedi et dimanche, qui guette d'autres grandes villes et départements si la situation se dégrade.

A Nice, l'emblématique promenade des Anglais et l'avenue commerçante Jean-Médecin, quasi déserts, donnaient des allures de cité fantôme à la cinquième ville de France et les habitants interrogés par l'AFP se montrent résignés.

"S'il faut en passer par là pour qu'on puisse avoir un peu plus de libertés par la suite, pourquoi pas?", concède Frédérique Duval, 51 ans, venue rapidement s'oxygéner sur le bord de mer en ce matin frisquet. "Il faut faire quelque chose, ça augmente dans la région", admet aussi Charlie Kentish, un cuisinier anglais de 56 ans, installé de longue date sur la côté d'Azur, et qui s'apprête à "jouer beaucoup à la...