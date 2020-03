Coronavirus : 76% des Français pour le maintien des élections municipales

Le coronavirus va-t-il faire succomber les élections municipales ? A priori, non. Selon notre sondage OpinionWay pour UNCCAS-Public Sénat-La Tribune réalisé auprès de 1.047 personnes, les trois-quarts du panel (76%) jugent "préférables" de maintenir le scrutin aux deux dates prévues, contre 22% qui estiment qu'il vaut mieux "attendre la fin de l'épidémie" et 2% qui ne se prononcent pas.

Les plus âgés semblent être les plus impatients de se rendre à l'isoloir (84%) quand les plus jeunes (18-24 ans) et les 35-49 ans manifestent un enthousiasme plus modéré (70% et 71%).

71% des sondés peu ou pas inquiets

Dans le même esprit, 71% des sondés se disent "peu ou pas inquiets" à l'idée de se rendre dans un bureau de vote les 15 et 22 mars prochains.

Les 65 ans et plus, qui constituent pourtant l'échantillon le plus à risque, sont les mêmes qui redoutent le moins (77%) le Covid-19. A la différence des 25-34 ans, dont seulement une courte majorité (57%) ne manifeste pas de stress particulier, les seniors sont en outre ceux qui votent le plus à chaque élection.

Cette quasi-unanimité se retrouve dans l'origine géographique et le profil politique des électeurs. Qu'ils habitent en Île-de-France, dans le Nord-Est, dans le Sud-Ouest, dans le Sud-Est, ou qu'ils se déclarent proche de tel ou tel parti, seuls 28% se présentent comme "assez ou très inquiets".