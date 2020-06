Coronavirus : les cinémas et les stades rouvrent en France

Les cinémas et casinos en France rouvriront lundi, a annoncé le gouvernement dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que les stades accueilleront pour leur part à nouveau le public à partir du 11 juillet avec 5.000 spectateurs maximum. "L'amélioration de la situation sanitaire" liée à la pandémie de Covid-19 permet "de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante", a estimé le gouvernement dans un communiqué.

Le nombre maximal de 5.000 spectateurs dans les stades et hippodromes pourra être revu si la situation sanitaire s'améliore à partir de la mi-août, a précisé le gouvernement. La réouverture des discothèques, des foires et salons et le redémarrage des croisières internationales pourront pour leur part être décidés "à partir de septembre" si la pandémie continue de reculer, a-t-il ajouté.

14 décès supplémentaires en 24 heures

Le championnat de France de football 2019-2020 a été définitivement arrêté le 8 mars en raison de l'épidémie. La Ligue de football professionnel espère un démarrage de la saison prochaine le 23 août.

La France a enregistré 14 décès supplémentaires liés au Covid-19 dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie à 29.617, selon un bilan officiel publié vendredi.