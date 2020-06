Covid-19 : des avances sur trésorerie pour les PME sous tensions

Certaines PME vont pouvoir respirer. La mesure s'adresse aux entreprises n'ayant pas pu bénéficier des prêts garantis de l'Etat (PGE), solvables et présentant des "perspectives réelles de redressement", selon le décret consulté par l'AFP.

"Dans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l'activité économique, le décret institue un dispositif d'avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n'ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides" expliquent les auteurs du décret.