COVID-19 en 24h : vaccins 2ème génération, 300 millions de doses, salaires en baisse...

La Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, a annoncé mercredi un nouveau plan pour lutter contre la propagation des variants. (Crédits : Reuters)

Vivement critiquée pour ses erreurs dans la politique de vaccination, l'Europe sort les grands moyens pour rattraper son retard. L'UE annonce ce mercredi la commande de 300 millions de doses supplémentaires à Moderna et le lancement d'un plan pour lutter contre les variants. De son côté, l'ONU appelle les pays développés à prendre les rênes d'une bataille mondiale... Ces initiatives communes permettront-elles de freiner la diffusion du virus ? Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.