COVID-19 en 24h : La gestion critiquée, les pays sans vaccins, la Joconde délaissée...

(Crédits : CHARLES PLATIAU)

Les Français seraient désormais plus nombreux à vouloir se faire vacciner que l'inverse mais leur regard sur la gestion par l'État est critique. Dans le même temps, les pays les plus pauvres du monde attendent toujours de recevoir les premières doses. Au Louvre, les tableaux de maîtres ont connu une pénurie d'admirateurs. Voici les six informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.