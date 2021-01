La Covid a coûté 61 milliards d'euros de recettes touristiques en 2020

Entre confinements et fermetures des frontières, on savait que le Covid-19 avait eu un impact conséquent sur les recettes touristiques du pays. On en connaît désormais le montant : 61 milliards d'euros d'après le secrétaire d'État au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. « Cette année 2020 a été un choc, c'est plus de 60 milliards d'euros de recettes qui manquent à l'appel pour le tourisme français », a-t-il déclaré sur France 2 ce vendredi 8 janvier.

Selon des estimations d'Atout France qui promeut la France à l'étranger, la crise sanitaire a fait dégringoler l'an dernier les recettes domestiques de 29 milliards d'euros (-48%) et celles générées par les voyageurs internationaux de 32 milliards (-52%).