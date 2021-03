COVID-19 en 24h : mesures en Île-de-France, production sous tension, alcool...

La consommation d'alcool va être interdite à partir de jeudi 4 mars sur les quais de Garonne à Bordeaux en raison de l'affluence. (Crédits : Reuters)

Après Dunkerque et Nice, le gouvernement met en place de nouvelles mesures dans d'autres départements. A Bordeaux, la consommation d'alcool va être interdite à partir de jeudi. Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.