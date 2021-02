COVID-19 en 24h : précarité alimentaire, livre britannique forte, reprise européenne...

Les ministres des finances européennes se sont réunis lundi à Bruxelles aux côtés de Paolo Gentiloni, commissaire européen à l'économie, pour préparer la sortie de crise. (Crédits : Reuters)

Chèque psy, retour du débat sur le revenu universel, RSA étudiant.. La précarité gagne du terrain et les proposition se multiplient pour trouver des solutions. La pandémie a en effet entrainé de nombreux Français, adultes comme étudiants, dans la détresse psychologique et financière. Le gouvernement réussira-t-il à trouver des mesures assez fortes pour limiter l'impact social de la crise ? Voici le graphique et les informations éclairantes de ces dernières 24 heures à suivre sur l'actualité Covid, en France et dans le monde.