Covid-19 en 24h : vaccination des 12-18 ans, croissance industrielle, Futuroscope...

L'INFO À SUIVRE - L es 12-18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin

Les jeunes de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 juin, a annoncé Emmanuel Macron à Saint-Cirq-Lapopie (Lot).

Le chef de l'Etat s'est par ailleurs félicité que 50% des Français adultes aient reçu une première dose du vaccin, ce qui représente selon lui « véritablement un cap » dans la campagne de vaccination.

Par ailleurs, à une semaine de la prochaine étape des réouvertures, l'exécutif a appelé mercredi à ne pas « baisser la garde » évoquant notamment des « signaux d'alerte » dans le Sud-Ouest, sur fond d'annonces attendues sur la vaccination des adolescents.

De son côté, l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a annoncé que le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril 2021 et considéré comme plus contagieux, a été repéré dans une famille de l'agglomération de Dax (Landes) sans que celle-ci n'ait été en lien avec l'Inde ou la Grande-Bretagne.

LE CHIFFRE - 100 millions de travailleurs pauvres

Malgré des perspectives encourageantes de reprise économique permises par le déploiement massif de la vaccination, le bilan social de la pandémie de Covid-19 est lourd. A ce jour, l'ONU estime à plus de 100 millions le nombre de travailleurs ayant basculé dans la pauvreté depuis les prémisses de la pandémie.

Concrètement, l'emploi ne devrait retrouver son niveau d'avant la pandémie qu'en 2023 et le taux de chômage devrait connaître une croissance de 9.6% entre 2019 et 2022 (passant alors de 187 millions de personnes sans emploi en 2019 à 205 millions trois ans plus tard).

Ce chiffre de 100 millions vient s'ajouter aux prévisions assez pessimistes dressées par l'ONG Oxfam dans un rapport publié en avril dernier. Oxfam y alertait notamment sur le nombre important -près d'un demi-milliard- de personnes considérées être menacées par la pauvreté dans le monde.

LA PHRASE - « La pandémie mondiale a montré à quel point notre monde est interconnecté, interdépendant et fragile » (Kamala Haris)

Le système Covax, créé pour une distribution équitable des vaccins anti-Covid, a mobilisé 2,4 milliards de dollars supplémentaires, mais reste plombé par le manque de doses disponibles qui l'empêche de fonctionner à plein régime.

Les fonds -collectés lors d'un sommet virtuel co-organisé par le Japon et l'Alliance du Vaccin (Gavi)- permettront à l'organisation d'obtenir 1,8 milliard de doses de vaccins pour les pays à faible revenu participant au mécanisme Covax.

« La pandémie mondiale a montré à quel point notre monde est interconnecté, interdépendant et fragile - et si nous ne le savions pas déjà, nous savons désormais que notre réponse collective aux crises mondiales est cruciale pour notre avenir collectif », Kamala Harris, vice-présidente des Etats-Unis

Les vaccins, qui seront livrés en 2021 et début 2022, permettront de protéger près de 30% de la population dans 91 pays pauvres. Cela correspond à environ la moitié de la population adulte, selon Gavi.

LE GRAPHIQUE - La croissance de l'industrie est au plus haut depuis 20 ans

L'activité du secteur manufacturier dans la zone euro s'est encore accélérée en mai pour atteindre un rythme de croissance sans précédent, mais ce mouvement s'est accompagné d'une hausse record des prix d'achat, selon les résultats des enquêtes d'IHS Markit. Le PMI manufacturier (indice des acheteurs) qui mesure la performance du secteur a atteint 63,1 après 62,9 en avril. Pour rappel, un indice supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 illustre une contraction.

Du côté de la France, la croissance de l'industrie est au plus haut depuis 20 ans à 59,4, mais les entreprises ont des difficultés à honorer leurs commandes. « Le principal défi pour les entreprises désormais, c'est d'être capable d'assumer les charges de travail. (...) les commandes en attente augmentent fortement », commente Andrew Harker, directeur économique d'IHS Markit.

EN RÉGION - Réouverture du parc du Futuroscope prévue le 9 juin

Fermé depuis huit mois en raison de la crise sanitaire, le parc du Futuroscope devrait rouvrir ses portes dès le 9 juin prochain, a annoncé à la presse son directeur Rodolphe Bouin.

Le parc d'attractions, situé à une dizaine de kilomètres de Poitiers, sera ouvert respectivement du 9 au 13 juin, le week-end du 19-20 juin, puis tous les jours à partir du 26 juin. Si « aucun pass sanitaire ou test PCR ne sera demandé aux visiteurs » (informations de Rodolphe Bouin), « un protocole sanitaire renforcé et validé par la préfecture a été établi », incluant notamment le port obligatoire du masque à partir de 11 ans et le maintien des files d'attentes virtuelles pour certaines attractions.

Si le quatrième parc d'attractions le plus fréquenté en France a été durement frappé par la crise sanitaire, les investissements dans le projet « Futuroscope Vision 2025 » se sont poursuivis malgré la crise sanitaire. Parmi les nouveautés, trois attractions majeures d'une valeur de 20 millions d'euros devraient voir le jour d'ici 2025.

À L'ÉTRANGER - Au Royaume-Uni, pas de décès au Covid aujourd'hui, une première en 10 mois

Pour la première fois depuis le 30 juillet, le Royaume-Uni a enregistré mercredi 2 juin une journée sans décès du Covid-19. Une nouvelle qui s'avère encourageante dans un pays soumis pendant de longs mois à des mesures sanitaires strictes et qui a fait le pari de rouvrir l'essentiel de son économie le 12 avril dernier.

Avec près de 40% de sa population adulte vaccinée contre le coronavirus au 31 mai 2021, le Royaume-Uni est l'un des pays dont la campagne de vaccination est la plus aboutie à l'heure actuelle.

Toutefois, l'ampleur prise par les variants indiens, fraîchement rebaptisés « Delta » et « Kappa » par l'OMS, constitue une source de préoccupation majeure pour les autorités britanniques, qui surveillent de près leur évolution.

Le Vietnam autorise à nouveau l'arrivée de vols internationaux

Les vols internationaux à destination des deux plus grandes villes du Vietnam vont reprendre, ont annoncé les autorités, levant une interdiction de courte durée imposée à la suite d'une nouvelle vague de coronavirus.

Le pays, qui était très peu touché par le virus jusqu'à récemment, fait aujourd'hui face à une nouvelle vague de contaminations sur plus de la moitié de son territoire, y compris les zones industrielles et les grandes villes, dont Hanoï (nord) et Ho Chi Minh Ville (sud).

Le Vietnam, qui compte 97 millions d'habitants, a pour l'instant seulement vacciné un peu plus d'un million de personnes. Le régime communiste cherche donc à augmenter la cadence de la vaccination, espérant arriver à une immunité collective d'ici la fin de l'année.

