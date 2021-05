Covid-19 en 24h : hausse du chômage, soldes d'été, commerce en ligne...

L'INFO À SUIVRE - La vaccination pour tous sera lancée dans 4 jours

La réservation de créneaux sur les plateformes internet spécialisées (Doctolib, Keldoc, Maiia) a été élargie jeudi matin aux 18-49 ans, dernière catégorie à avoir droit aux vaccins sans critère de santé.

Vous avez 18 ans et + ? Vous pouvez depuis ce matin prendre rendez-vous pour vous faire vacciner à partir du 31 mai.

Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes.

Pour eux, les rendez-vous débuteront lundi 31 mai, date de l'ouverture officielle de la vaccination à tous les majeurs en France, après la levée graduelle des conditions d'âge ou d'état de santé initialement en vigueur.

« Cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients », a prévenu Doctolib dans un communiqué, en pointant « un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna ».

L'Assurance maladie a de son côté ouvert jeudi un site internet (attestation-vaccin.ameli.fr) qui permet aux personnes vaccinées avant le 3 mai de récupérer leurs « attestations certifiées ». Ce document, désormais remis après chaque injection, permet d'activer le « pass sanitaire » français et de voyager à l'étranger.

LE CHIFFRE - 29,1 milliards d'euros dépensés sur Internet

La vente de produits sur Internet est restée très dynamique en France lors du premier trimestre 2021, portée par le reconfinement de certains commerces mais aussi par un changement des habitudes de consommation, selon un bilan de la fédération du secteur (Fevad).

La fédération du e-commerce et de la vente à distance a enregistré « de gros changements d'habitude pendant les confinements » décrétés en France pour lutter contre les vagues successives de l'épidémie, a expliqué son président François Momboisse.

Concrètement, 29,1 milliards d'euros ont été dépensés sur Internet au cours des trois premiers mois de l'année 2021, selon la Fevad, soit 14,8% de plus que lors de la même période 2020, marquée par le début du premier confinement en mars.

LA PHRASE - « Il est sage, surtout au regard du regain de consommation actuel, (de ne) pas décaler exagérément la date des soldes »

Le gouvernement a tranché : les soldes d'été seront reportées, mais seulement d'une semaine, et pas allongées, ce qui donne un terrain d'entente aux commerces partisans d'un décalage plus important et aux grandes enseignes favorables au maintien de la date initiale.

« Il est sage, surtout au regard du regain de consommation actuel, (de ne) pas décaler exagérément la date des soldes. Je propose qu'elle soit décalée au 30 juin », a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur France Inter.

Au moment où la consommation des ménages reprend avec la réouverture des commerces, le ministre a estimé que ne pas trop décaler les soldes permettrait de « profiter justement de ce rebond de la consommation des Français ».

LE GRAPHIQUE - Le chômage connaît sa plus forte progression depuis un an, surtout chez les jeunes

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans activité) a enregistré une hausse de 1,7% en avril, soit 65.600 inscrits en plus, pour s'établir à 3,863 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés jeudi.

Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a ainsi enregistré le mois dernier sa plus forte progression depuis avril 2020. Cette hausse a principalement été portée par les activités d'animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents, susceptibles d'avoir été très affectées par la fermeture du mois d'avril, estime le Ministère du Travail.

De fait, la hausse du nombre d'inscrits à Pôle emploi a été nettement plus marquée pour les jeunes (+3,2%) que pour les âges médians et les seniors (+1,6% et +1,3% respectivement), sans doute en lien avec les métiers concernés, observe-t-on à la Dares.

EN RÉGION - E n Savoie, Jean Castex défend son plan pour diversifier l'offre montagne, mise à mal par la pandémie

Jean Castex a présenté à Bourg-Saint-Maurice, depuis le coeur des stations de ski de Savoie, son plan pour diversifier le tourisme de montagne, un projet globalement salué par les acteurs du secteur.

L'objectif de ce plan d'investissement de 650 millions d'euros dévoilé mercredi soir « n'est pas d'abandonner le ski » mais de « diversifier l'offre et de conquérir de nouvelles clientèles », a expliqué le Premier ministre.

Il a reconnu les « souffrances » de l'économie de la montagne, ultra-dépendante d'un ski alpin empêché cet hiver en raison de la pandémie, une crise qui a « gravement atteint (les) capacités d'investissement » des domaines skiables.

À L'ÉTRANGER - L'Espagne veut vacciner les saisonniers agricoles pour éviter une « bombe à retardement »

A l'approche de l'été, des milliers de saisonniers étrangers arrivent dans le nord-est de l'Espagne pour la récolte des fruits. Une « bombe à retardement » en temps de Covid que le pays essaie de désamorcer en les vaccinant massivement.

L'été dernier, la vaste région agricole recouvrant la Catalogne et l'Aragon, avait été le théâtre d'un fort rebond des contagions entre juin et juillet, forçant les autorités à imposer de nouvelles restrictions alors que le confinement strict imposé depuis mars avait été à peine levé.

Chaque année, la région accueille pour la récolte environ 20.000 saisonniers venus de Colombie ou du Sénégal. L'an dernier, ce nombre avait été encore plus important, des migrants sans-papiers, privés de moyens de subsistance par la pandémie, étant venus pour tenter de travailler.

La crise économique continue au Brésil avec un taux de chômage record

Le chômage a atteint des niveaux record au Brésil avec un taux de 14,7% et 14,8 millions de chômeurs sur le trimestre de janvier à mars, selon les statistiques officielles.

En un an, le taux de chômage a progressé de 2,5 point. Il avait atteint 12,2% lors de la même période de l'an dernier, lorsque la première économie d'Amérique latine a commencé à être secouée par la pandémieui a fait à ce jour plus de 450.000 morts.

Le précédent record du taux de chômage, de 14,6%, remontait au trimestre juillet-septembre 2020. Le chômage avait ensuite connu quatre baisses successives sur les trimestres glissants avant de recommencer à progresser. Au dernier trimestre de l'année 2020, le pays avait enregistré une hausse, à 13,9%, du chômage.

