Covid-19 en 24h : vaccination pour tous dès le 31 mai, levée des brevets, concert-test d'Indochine...

L'INFO À SUIVRE - L es eurodéputés appellent l'UE à soutenir la levée des brevets

Les eurodéputés ont appelé l'UE à soutenir devant l'Organisation mondiale du commerce la levée des brevets pour les vaccins, une proposition qui ne remporte pas l'adhésion de la cheffe de l'OMC, présente à Bruxelles.

Le texte du Parlement « appelle l'UE à soutenir l'initiative de l'Inde et de l'Afrique du sud à l'OMC pour lever temporairement les droits de propriété intellectuelle pour les vaccins anti-Covid, les équipements et les traitements ».

Cet amendement, initialement déposé par le groupe GUE/NGL (gauche radicale), a été voté tard mercredi dans le cadre d'une résolution demandant « d'accélérer les progrès contre le sida et le combat contre les inégalités qu'il génère ».

Concernant une levée indiscriminée des brevets sur les vaccins, encouragée par les Etats-Unis, les Vingt-Sept ont déjà exprimé leur scepticisme, mettant en avant la longueur et la complexité du processus.

LE CHIFFRE - 53 millions d'euros de pertes

Proposer des offres « plus flexibles », gagner de nouveaux clients parmi les PME et « redéployer les capacités de production » : Elior s'efforce de pallier la contraction durable de ses activités de restauration d'entreprise enclenchée par une crise sanitaire qui lui a fait creuser sa perte au premier semestre.

D'octobre 2020 à mars 2021, les six premiers mois de son exercice décalé, le groupe de restauration collective a perdu 53 millions d'euros contre 17 millions un an plus tôt et vu son chiffre d'affaires reculer de 24%, et même 28,4% à l'international, à 1,87 milliard d'euros, a-t-il annoncé jeudi.

A la Bourse de Paris, l'action Elior cédait 3,44% à 6,31 euros dans un marché en hausse de 0,49%, vers 10H30.

LA PHRASE - « Vacciner toujours davantage, encore »

La vaccination sera ouverte à tous les adultes dès le lundi 31 mai, soit deux semaines avant la date initialement prévue, a indiqué le Premier ministre, Jean Castex, lors d'un déplacement dans un centre de vaccination en Seine-Saint-Denis.

« Vacciner toujours davantage, encore: après avoir passé avec succès le seuil des 20 millions de primo-vaccinés samedi dernier, nous avons déjà un million et demi de personnes de plus, et donc le gouvernement a décidé - à la demande du président de la République - d'accélérer encore », Jean Castex

Les professions prioritaires, publiques ou privées, dont les enseignants, policiers, gendarmes, caissières ou conducteurs de bus, seront pour leur part éligibles à la vaccination dès le 24 mai, a également annoncé le chef du gouvernement.

La France devait être livrée de 16 millions de doses en mai, puis 32 millions en juin. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 30 millions de personnes primo-vaccinées au 15 juin.

LE GRAPHIQUE - La Bourse de New York rebondit après trois jours de repli

La Bourse de New York rebondit ce jeudi après l'annonce d'une nouvelle baisse des inscriptions au chômage, et malgré les incertitudes persistantes sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le Dow Jones s'établit ainsi à 34.202,97 points à 18H contre 33.896,04 hier, le Nasdaq à 13.533,17 contre 13.299,74 points la veille. Le S&P 500 a pris 1,21% depuis hier soir.

Wall Street vient pourtant d'enchaîner trois séances consécutives de repli en raison des craintes inflationnistes et de la rapidité de la reprise économique qui pourrait inciter la Fed à resserrer sa politique.

De fait, la banque fédérale risque en effet d'être moins accommodante. Certains responsables de l'institution estiment que si l'économie poursuit son rétablissement, il sera bientôt approprié de commencer à discuter d'un ajustement des achats d'actifs.

EN RÉGION - Fermeture des inscriptions pour le concert-test à Paris

Les inscriptions sont closes pour le concert-test du 29 mai à l'AccorHotels Arena (Bercy) avec Indochine et les organisateurs remercient « les plus de 20.000 volontaires » alors que 5.000 spectateurs seulement y assisteront.

L'expérimentation repose sur deux populations - 5.000 personnes assisteront à ce concert, avec masques chirurgicaux, dans la fosse sans distanciation et 2.500 personnes resteront à leur domicile - pour étudier en miroir la circulation du virus.

Tous seront testés à partir de trois jours avant l'événement et sept jours après. Un tirage au sort va désigner les participants parmi les personnes éligibles aux critères présentés sur le site d'inscription (entre 18 et 45 ans, sans facteur de risque de forme grave, etc).

À L'ÉTRANGER - Le Danemark propose aux volontaires les vaccins retirés de la campagne d'immunisation

Premier pays en Europe à abandonner les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson de sa campagne nationale, le Danemark les propose à compter de jeudi aux volontaires, ont annoncé les autorités sanitaires.

« Avec la mise en place du système optionnel, la population a désormais la possibilité de se faire vacciner avec les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui ne sont pas inclus dans le programme général de vaccination danois », Magnus Heunicke, ministre de la santé

Fin avril, le Danemark avait annoncé « prêter » 55.000 doses du vaccin AstraZeneca au länder allemand voisin du Schleswig-Holstein. Selon le dernier pointage, 18,8% des 5,8 millions de Danois sont entièrement vaccinés et 29,5% ont reçu une première injection.

Neuf Britanniques interdits de travail pour violation des règles anti-Covid à Singapour

Neuf Britanniques travaillant à Singapour se sont vus frappés d'une interdiction de continuer à travailler dans la ville-Etat pour avoir violé les règles anti-Covid en faisant la fête à bord d'un yacht au lendemain de Noël.

Le ministère du Travail a annoncé jeudi que huit d'entre eux s'étaient vu interdire de travailler désormais à Singapour, selon la télévision CNA et le quotidien Straits Times. Ils se sont également vu infliger une amende de 3.000 dollars singapouriens (2.250 euros) chacun.

Singapour, qui n'a connu qu'une faible épidémie de coronavirus, avec 61.700 cas et 31 morts, est extrêmement sévère face aux violations des règles imposées pour contenir le virus.

(avec AFP)