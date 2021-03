Covid-19 : la hausse préoccupante des jeunes décrocheurs en France

Les ravages de la pandémie sur la jeunesse s'amplifient. Selon les derniers chiffres de l'Insee dévoilés ce vendredi 26 mars, 13,5% des 15-29 ans faisaient partie des fameux "NEET" en 2020 contre 12,4% un an auparavant. Cet acronyme appliqué à l'échelle européenne désigne les jeunes décrocheurs qui sont ni en emploi, ni en formation et ni en études. Après quatre années de baisse, le nombre de jeunes en situation de détresse sociale a bondi d'environ un point entre 2019 et 2020, soit une hausse d'environ 9% en seulement un an. C'est une variation inédite d'après les données mises à disposition par l'organisme de statistiques qui permettent de remonter jusqu'en 2003.

Derrière ces chiffres, beaucoup de jeunes vivent dans des circonstances alarmantes depuis près d'un an. Entre la fermeture des universités, les cours en distanciel, la fin des petits boulots et un marché du travail atone, les perspectives se sont considérablement assombries pour beaucoup d'entre eux. Les images des files d'attente de jeunes dans les banques alimentaires ont particulièrement frappé les associations parfois démunies face à cet afflux.

Crédits : Reuters

Environ 13.000 jeunes décrocheurs en plus en seulement un an, 1,6 million au total

La propagation de cette maladie infectieuse sur l'ensemble du territoire a frappé de plein fouet les jeunes les plus vulnérables. D'après les calculs de La Tribune, ils seraient environ 13.000 de plus à rejoindre les rangs de cette jeunesse en première ligne. Ils étaient environ 1,58 million en 2020 contre 1,45 million l'année précédente. Et cette situation ne devrait pas s'améliorer avec l'allongement de la crise sanitaire et économique. Depuis 2003, cette population a connu des fluctuations relativement importantes illustrant souvent l'évolution de la conjoncture économique comme l'illustre le graphique ci-dessous. En 2008, le ratio des jeunes décrocheurs a bondi de deux points passant de 12,6% à 14,7% et avait à peine retrouver son niveau de 2007 en...2019.

Une grande partie de ces 15-29 ans ne peut pas prétendre au RSA bloqué pour les jeunes de moins de 25 ans, hormis quelques exceptions. Si le gouvernement multiplie les initiatives depuis plusieurs mois en développant l'apprentissage, les initiatives sur la plateforme "un jeune, une solution" et en encourageant les entreprises à embaucher des profils plus jeunes, il n'a pas vraiment ouvert de débat sur la possible mise en place d'un revenu pour les moins de 25 ans malgré les tentatives de quelques élus et économistes proches de la Macronie.

> Lire aussi : Philippe Aghion : « Macron doit absolument créer le revenu d'insertion pour les jeunes »

La France à la 19ème place en Europe en 2019

Sur le vieux Continent, la France apparaît en deça de la moyenne de l'UE à 28 (12,5%). Parmi les pays en tête de classement, figurent les Pays-Bas (5,7%), la Suède (6,3%) et le Luxembourg (6,5%). A l'opposé, l'Italie (22%), la Grèce (17,7%) et la Roumanie (16,8%) apparaissent tout en bas du tableau. De tels contrastes au sein de l'Europe montrent d'abord qu'il y a de profondes divergences entre les jeunesses européennes. Et si des choix politiques et économiques peuvent en partie expliquer de telles disparités, les effets des crises à répétition sur les jeunes sont clairement documentés par les économistes et les sociologues depuis des années. La crise de 2008-2009 et celle des dettes souveraines de 2012 ont laissé des séquelles sur les jeunes en Europe. En période de croissance faible ou de récession, les entreprises cherchent d'abord à ajuster leurs coûts en se séparant des contrats à courte durée principalement occupés par des débutants. La pandémie continue de faire trembler l'économie européenne et les jeunes devraient continuer de payer un lourd tribut face à ces différentes vagues qui submergent un marché du travail au bord du gouffre depuis plus d'un an.

Part de NEET parmi les 15-29 ans dans l'Union européenne à 28 en 2019 (en %)

Lire aussi : Philippe Aghion : « Macron doit absolument créer le revenu d'insertion pour les jeunes »