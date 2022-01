Covid : le gouvernement assouplit les règles d’isolement

Sur fond d'accélération de la pandémie, avec plus de 200.000 cas de Covid diagnostiqués par jour, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour éviter de mettre le pays à l'arrêt. Le gouvernement a donc décidé de raccourcir la quarantaine, à partir de ce lundi.

Pour les personnes vaccinées, la durée de l'isolement est ramenée à sept jours, quelque soit le variant concerné. Ces personnes pourront même sortir de l'isolement si, au cinquième jour, elles réalisent un test négatif. Les cas contacts, également vaccinés, n'ont plus l'obligation de rester en quarantaine mais elles doivent réaliser un test antigénique ou PCR prouvant qu'ils ne sont pas positifs le deuxième et le quatrième jour après le dernier contact avec la personne positive.

Pour les personnes non-vaccinées, ou présentant un schéma de vaccination incomplet, les règles sont plus strictes. Les règles d'isolement pour ces personnes infectées sont de dix jours, ramenés à sept jours avec un test négatif. Les cas contacts restent en quarantaine sept jours, et doivent présenter un test négatif pour en sortir. Enfin, si deux personnes non-vaccinées vivent ensemble, la personne infectée s'isole pour dix jours et la seconde ne sortira de quarantaine qu'au 17e jour.

Délai de rappel réduit

Le délai pour faire sa dose de rappel de vaccin va être réduit, à partir du 15 février, à quatre mois maximum au lieu de sept mois actuellement pour pouvoir conserver un passe sanitaire valide, a indiqué ce week-end le ministre de la santé, Olivier Véran. Ce dernier a rappelé qu'une infection équivaut toujours à une injection de vaccin. Autrement dit, une personne avec ses deux doses mais infectée verra son passe sanitaire prolongé sans rappel.

A l'école, un protocole spécifique s'applique aux enfants de moins de 12 ans. Les cas contact pourront retourner à l'école sur présentation d'un test négatif. Ils devront se faire dépister à la maison le deuxième et le quatrième jour avec un auto test. Pour l'heure, le dépistage à l'école reste encore largement sommaire.

Les auto tests pour les enfants seront donc remboursés par la Sécurité sociale et distribués gratuitement en pharmacie (après avoir réalisé un test) pour inciter les parents à dépister leurs enfants.

Réunion ce lundi

Par ailleurs, le Premier ministre Jean Castex réunira ce lundi 3 janvier dix de ses ministres "afin de faire le point sur l'impact du variant Omicron et sur la continuité des services publics essentiels", a annoncé Matignon dimanche à l'AFP.

"Hôpitaux, lieux d'enseignements, transports en commun, administrations, armée, gendarmeries et commissariats ou encore entreprises du secteur de l'énergie" seront les secteurs concernés, a précisé cette source. Les ministres de la Santé Olivier Véran, de l'Economie Bruno Le Maire, de l'Intérieur Gérald Darmanin, de l'Education Jean-Michel Blanquer ou encore du Travail Elisabeth Borne participeront notamment à cette réunion.

(avec AFP)