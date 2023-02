France : plus de 80% des entreprises prévoient de ne pas investir en 2023

L'horizon est encore bien sombre pour de nombreuses entreprises. Entre le prolongement de la guerre en Ukraine, la crise énergétique et l'inflation, l'économie tricolore peine à sortir de sa torpeur.

La croissance du PIB a fait du surplace au dernier trimestre 2022 à 0,1% et les perspectives de 2023 sont loin d'être optimistes. Le FMI table, dans ses dernières prévisions dévoilées ce mardi 31 janvier, sur 0,7% de croissance en 2023 après 2,6% en 2022. L'examen des chiffres trimestriels de 2022 indique que l'activité a été beaucoup moins dynamique que l'acquis de croissance, largement hérité du rebond post-Covid de l'année 2021.

Dans ce contexte morose, les dirigeants peinent à se projeter pour investir. D'après la dernière Grande consultation des entrepreneurs (GCE) réalisée par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI, 81% des dirigeants interrogés affirment qu'ils ne vont pas investir en 2023. À l'inverse, 17% ont répondu qu'ils étaient prêts à s'engager dans des investissements. Enfin, 2% ne savent pas.

La construction dans le rouge, l'industrie évite le pire

Sans surprise, la construction confrontée à de vastes difficultés (prix des matériaux, approvisionnement, recrutements) apparaît en bas de tableau, avec seulement 1 répondant sur 10 qui envisage d'investir. Dans le commerce et les services, ils ne sont que 2 sur 10.

Paradoxalement, l'industrie est le secteur qui a le plus prévu d'investir au cours des prochains mois (3 sur 10) alors qu'elle connaît de profondes turbulences depuis la pandémie. Et l'année 2023 promet d'être encore très compliquée pour le Made in France.

Parmi les entreprises qui ont prévu d'investir, 40% envisagent une enveloppe plus importante qu'en 2022. 50% projettent un montant d'investissement comparable. Enfin, 8% tablent sur des investissements en baisse par rapport à l'année dernière.

Modernisation et développement de nouveaux produits

Sur l'ensemble des thèmes proposés dans le questionnaire de l'institut de sondages, la modernisation de l'outil de production est plébiscité par 40% des répondants . Viennent ensuite le développement des nouveaux produits (21%) et la diversification (16%).

À l'opposé, le développement à l'international (4%), l'achat de matériels (4%) ou la relocalisation (4%) sont relégués en bas de classement. La transition écologique, pourtant indispensable pour relever les défis du réchauffement climatique, risque également de passer à la trappe. Seulement, 4% des dirigeants qui ont prévu d'investir, souhaitent orienter leurs dépenses dans ce domaine. Autant dire que la transition risque de prendre un sérieux retard.

Un moral toujours en berne

Cette accumulation de crises continue de plomber le moral des entrepreneurs. L'indicateur qui mesure la confiance des chefs d'entreprise à l'égard de l'économie stagne à niveau très bas depuis décembre (68 en janvier contre 67 en décembre). Depuis un an, l'indice n'a toujours pas retrouvé sa moyenne de long terme (100).

Et cette morosité concerne aussi bien les petites entreprises de moins de 10 salariés que les plus grandes. La perspective d'un prolongement du conflit en Ukraine et d'une croissance en berne en 2023 risquent de saper une nouvelle fois le moral des entrepreneurs.

(*) Méthode : étude réalisée auprès d'un échantillon de 618 dirigeants d'entreprise. L'échantillon a été interrogé par téléphone du 11 au 18 janvier 2023. La représentativité de l'échantillon a été assurée par un redressement selon le secteur d'activité et la taille, après stratification par région d'implantation.