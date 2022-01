Déferlante Omicron : comment l'Etat muscle à nouveau les aides aux entreprises

L'année 2022 démarre dans un épais brouillard pour l'économie française. Alors que le variant Omicron déferle partout en Europe et que la cinquième vague continue de faire des dégâts, le gouvernement a annoncé un renforcement des aides pour les entreprises les plus affectées par les dernières mesures de restriction. Du Medef à la CPME en passant par la restauration, le tourisme ou encore les loisirs, près de 80 représentants d'organisations patronales et de secteurs étaient présents à une réunion à Bercy ce lundi en fin de matinée. De son côté, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire était accompagné de la ministre du Travail Elisabeth Borne et du ministre délégué au Tourisme et aux PME Jean-Baptiste Lemoyne.

"Nous avons toujours aidé les secteurs économiques en difficulté depuis le premier jour de cette crise sanitaire et cette crise économique. Nous n'avons cessé depuis ces derniers mois de continuer à apporter notre soutien. Nous serons toujours là pour aider les secteurs économiques en difficulté, les entreprises et les salariés touchés par les conséquences de cette crise sanitaire", a martelé le ministre de l'Economie lors d'un point presse.

A quelques mois de la présidentielle, le gouvernement est toujours obligé d'adapter sa réponse à la pandémie. Face à la fatigue et la lassitude des Français, le risque est immense de vivre une campagne présidentielle chamboulée par la pandémie. S'agissant du coût de ces nouvelles mesures, le ministre a évoqué "un ordre de grandeur d'une centaine de millions d'euros. On est très loin des milliards d'euros du 'quoi qu'il en coûte'." Interrogé par La Tribune, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Pierre Goguet estime que les participants à la réunion ont "globalement été entendus. L'ensemble des mesures annoncées est positif. Il ne faut pas noircir le tableau de l'économie française. Nous avons surtout quelques semaines difficiles. L'idée est d'avoir un accompagnement plus ciblé. On sent le maintien de la volonté du gouvernement de soutenir l'économie."

Le dispositif "coûts fixes" assoupli et élargi

Après avoir mis en œuvre un arsenal d'aides relativement large, le gouvernement a décidé de changer de stratégie en ciblant les entreprises et les secteurs les plus affectés par la pandémie. Parmi les multiples leviers employés depuis le printemps 2020, l'exécutif a décidé d'assouplir le dispositif de prise en charge des coûts fixes. "Nous allons abaisser le seuil d'accès au dispositif de prise en charge des coûts fixes à 50% de perte de chiffre d'affaires. C'était 65% auparavant" , a informé Bruno Le Maire. L'exécutif veut également élargir les bénéficiaires de ce dispositif. Avant les fêtes de la fin de l'année 2021, seuls l'événementiel, les loisirs "indoor", les traiteurs étaient concernés.

Dorénavant, toutes les entreprises des secteurs S1 et S1 bis pourront en bénéficier sous certaines conditions. "Les hôtels, les bars, les restaurants, les agences de voyages...toutes les entreprises dans le domaine du tourisme seront éligibles" a poursuivi le ministre. Face à la grogne de certaines entreprises, le gouvernement a également prévu de mettre en place une procédure de remboursement accélérée pour toutes les sommes inférieures à 50.000 euros. "Ce qui représente les deux tiers des remboursements [...] Ce qui mettra quelques jours et non plus quelques semaines comme avant", a précisé Bruno Le Maire. Les effectifs pour traiter ces demandes seront renforcés de 80 à 120 personnes au ministère de l'Economie.

L'activité partielle renforcée

Outre toutes ces mesures, toutes les entreprises ayant "une perte de 65% de leur chiffre d'affaires (contre 80% auparavant) seront éligibles au remboursement de l'activité partielle sans reste à charge" , a assuré le locataire de Bercy. Le gouvernement avait déjà annoncé la semaine dernière le prolongement jusqu'au 31 janvier prochain des décrets permettant la prise en charge à 100% du chômage partiel pour les entreprises directement percutées par la pandémie. Il s'agit :

des entreprises fermées administrativement ;

des établissements situés sur un territoire faisant l'objet de mesures spécifiques de restrictions sanitaires ;

des établissements appartenant aux secteurs S1 et S1bis et subissant une forte baisse de chiffre d'affaires.

Bruno Le Maire a pris l'exemple des bars, qui ne peuvent plus servir les clients au comptoir, pourront bénéficier de cette activité partielle prise en charge à 100%. Au mois de novembre, 380.000 salariés étaient encore en activité partielle selon les derniers chiffres du service de statistiques du ministère du Travail. C'est un chiffre qui paraît relativement stable par rapport à octobre.

Les rangs des salariés au chômage partiel recensés par le services de la rue de Grenelle pourraient cependant gonfler. En effet, le variant Omicron n'a été découvert qu'à la fin du mois de novembre en Afrique du Sud, avant que toutes ces nouvelles mesures de restriction soient décidées. Même si de nombreux secteurs et entreprises ont appris à s'adapter depuis le début de la pandémie, les autorités sanitaires redoutent "une désorganisation" du pays en raison du manque de bras disponibles dans des secteurs jugés stratégiques (santé, énergie...). Afin d'éviter d'éventuels blocages, l'exécutif a ainsi décidé d'assouplir les règles d'isolement pour les cas contacts par exemple. Sur ce point, le réseau des chambres de commerce et d'industrie s'est montré satisfait. Du côté des hôpitaux, la tension est loin de s'apaiser.

