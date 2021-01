Delphine d'Amarzit, conseillère pendant la crise de 2008, première femme à diriger la Bourse de Paris

« Delphine d'Amarzit a été nommée Présidente-Directrice générale d'Euronext Paris et membre du directoire d'Euronext » à compter du 15 mars 2021, a annoncé ce lundi 18 janvier l'opérateur boursier Euronext qui chapeaute six Bourses européennes (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Olso), dans un communiqué. Cette énarque succède ainsi à Anthony Attia, nommé dans le même temps directeur des marchés primaires et du « post-marché », une verticale sur laquelle le groupe veut d'ailleurs accélérer, avec l'acquisition prochaine de Borsa Italiana. Cette annonce n'a pas inquiété les activités du groupe puisque vers 11H15, l'action Euronext gagnait 1,03% à 93,50 euros dans un marché en repli de 0,22%.

Une ancienne conseillère de Fillon

Directrice générale adjointe en charge de la...