Semi-conducteurs : Micron va construire deux usines aux Etats-Unis en échange d'une subvention colossale

Les annonces de relocalisation de la production de semi-conducteurs, ces cerveaux de nos machines, se multiplient. Jeudi, la Maison-Blanche a annoncé que le groupe américain de composants électroniques Micron va recevoir jusqu'à 6,1 milliards de dollars de subventions de la part du gouvernement américain pour construire deux usines de puces de pointe dans les États de New York et de l'Idaho (nord-ouest).

Ces subventions doivent venir soutenir un premier investissement de 50 milliards de dollars mené par Micron dans ces deux Etats, d'ici à 2030, qui montera à 125 milliards de dollars dans les vingt prochaines années, a précisé la Maison-Blanche dans un communiqué. Le département du Commerce pourrait, par ailleurs, accorder jusqu'à 7,5 milliards de dollars supplémentaires à Micron, sous forme de prêts.

70.000 emplois aux Etats-Unis

A terme, les nouvelles usines devraient permettre la création de 70.000 emplois, avec « des dizaines de milliers d'emplois indirects », assure la présidence américaine, qui présente les investissements de Micron comme étant « les plus importants investissements privés de l'histoire » dans l'Etat de New York et l'Idaho.

« Nous sommes heureux de réaliser ces investissements significatifs aux Etats-Unis, qui permettront la création de nombreux emplois de haute technologie », a déclaré le PDG de Micron, Sanjey Mehrotra, cité dans un communiqué du département du Commerce.

« Avec cet investissement, nous travaillons à réaliser l'un des principaux objectifs du président Biden, relocaliser le développement et la production des semi-conducteurs les plus avancés, qui sont essentiels pour maintenir notre primauté sur l'intelligence artificielle et protéger notre sécurité économique et nationale », a dit de son côté la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, également citée dans le communiqué.

Biden veut une Amérique autonome en semi-conducteurs

Le gouvernement américain souhaite rapidement résoudre son problème de dépendance aux pays asiatiques en matière de puces.

« Lors de la pandémie, la fermeture des usines de semi-conducteurs à l'étranger a été la cause d'un tiers de l'inflation en 2021, à cause de l'allongement des délais d'attente. Il est hors de question que je nous laisse être vulnérables à l'avenir, nous allons les fabriquer ici aux Etats-Unis ensemble », a insisté le président américain lors d'un discours sur place jeudi.

C'est dans cette optique qu'il a fait voter le « Chips and Science Act », à l'été 2022, prévoyant 52,7 milliards de dollars pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis, avec l'idée que l'argent public serve de tremplin pour des investissements privés.

Pour le président américain, les sociétés qui vont se réimplanter aux Etats-Unis « produiront les processeurs de pointe les plus puissants et les plus sophistiqués au monde (...) ils sont essentiels pour les technologies émergentes et alimenteront l'économie de demain, avec l'intelligence artificielle et les communications avancées ».

D'autres géants des puces reviennent aux Etats-Unis

Le gouvernement américain a d'ores et déjà annoncé plusieurs subventions importantes à destination de grands groupes produisant des semi-conducteurs et prévoyant d'installer des usines aux Etats-Unis.

Le géant sud-coréen Samsung s'est ainsi vu accorder, le 15 avril, 6,4 milliards de dollars afin de construire et agrandir des usines de puces électroniques de pointe au Texas. En échange, le géant sud-coréen va ainsi investir « plus de 40 milliards de dollars dans la région dans les années qui viennent » permettant la « création de plus de 20.000 emplois », a assuré le ministère du Commerce.

Avant Samsung, le gouvernement américain avait annoncé que le géant TSMC va recevoir jusqu'à 6,6 milliards de dollars de financements directs et pourra bénéficier de 5 milliards supplémentaires sous forme de prêts. L'entreprise taïwanaise a pour projet de construire trois usines en Arizona, dont l'une permettra de produire des composants avancés. Et encore avant, Intel, le géant local en la matière, a obtenu la promesse de bénéficier d'un paquet d'aides et de subventions d'un montant inédit de près de 20 milliards de dollars, comme révélé fin mars. Une enveloppe est la plus élevée annoncée à ce jour par le gouvernement américain dans le cadre du Chips Act qui lui permettra de construire de nouvelles infrastructures dédiées aux semi-conducteurs et d'agrandir les existantes dans différents États (Arizona, Ohio, Nouveau-Mexique et Oregon).

Réduire l'hégémonie chinoise

En parallèle d'augmenter la production de semi-conducteurs sur son sol, le gouvernement américain nourrit l'ambition de lutter contre la puissance de la Chine dans cette industrie cruciale. Pour cela, le gouvernement américain accroît ses investissements dans l'industrie des semi-conducteurs au Vietnam. Lors d'une visite du président américain à Hanoï en septembre, les deux pays ont ainsi conclu un large partenariat dans les semi-conducteurs, qui se veut gagnant-gagnant. D'une part, il doit permettre aux États-Unis de garantir des approvisionnements de composants électroniques essentiels.

D'autre part, le Vietnam peut espérer compter sur l'appui des Américains pour développer ses capacités de production, aujourd'hui saturées, et monter en gamme sur le plan technologique, notamment en formant sa main-d'œuvre. D'ailleurs, peu de temps après cet accord, le géant des puces électroniques Nvidia a indiqué vouloir établir une base dans le pays pour son industrie des semi-conducteurs. Le Vietnam abrite déjà le plus grand centre au monde d'assemblage et de tests de puces du géant américain Intel, et les coréens Amkor et Hana Micron s'y sont eux aussi implantés l'an dernier.

Course mondiale

Reste que les États-Unis ne sont pas les seuls à essayer d'inciter les fabricants de semi-conducteurs à construire leurs usines sur son sol. En témoigne l'annonce faite début avril par la Corée du Sud, d'investir 7 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs liés à l'IA d'ici 2027.

« La concurrence actuelle dans le secteur des semi-conducteurs est une guerre industrielle et une guerre totale entre les pays », a d'ailleurs déclaré, lors de cette annonce, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol.

De nombreux pays ont en effet sorti le portefeuille, à grands coups d'investissements massifs et de subventions, pour stimuler leurs productions respectives de puces. Au début du mois, le Japon a annoncé des subventions - pouvant aller jusqu'à 3,9 milliards de dollars - à une entreprise de fabrication de puces, dans le cadre d'un plan visant à relancer son industrie des semi-conducteurs.

Les Pays-Bas ont, eux, récemment annoncé investir 2,5 milliards de dollars pour garder des entreprises néerlandaises stratégiques sur son territoire, suite aux menaces de délocalisation de son champion local ASML. L'Union européenne a par ailleurs acté à l'été dernier un plan, baptisé lui aussi « Chips Act », qui fixe l'objectif de doubler sa part de marché actuelle d'ici la fin de la décennie. À savoir passer d'environ 10% du marché mondial à 20% en 2030. Elle compte ainsi investir plus de 100 milliards d'euros dans sa politique de production de semi-conducteurs pour devenir autonome en la matière.