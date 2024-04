La Suède compte augmenter massivement son budget défense d'ici 2030

Dans le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine, la Suède renforce sa protection. Les partis du parlement suédois se sont mis d'accord sur une augmentation du budget de la défense d'ici 2030, souhaitant ajouter 52,8 milliards de couronnes, soit 4,5 milliards d'euros à l'enveloppe actuelle, ont-ils annoncé vendredi.

« L'unité qui existe (sur cette question) est une force en période de grandes divisions », a salué Hans Wallmark, à la tête d'une commission parlementaire sur les questions de défense (Försvarsberedningen).

Försvarsberedningen est une commission parlementaire composée de représentants des huit partis en Suède, ainsi que d'experts. Son rapport servira de base au gouvernement pour son budget à l'automne.

Le budget de la défense du pays scandinave pour 2024 est ainsi évalué à 119 milliards de couronnes. Les forces armées employaient 25.600 personnes fin 2023, dont 10.000 civils. Avec l'augmentation proposée par la commission, ce budget atteindrait 185 milliards, soit 2,6% du PIB, au-dessus de l'objectif de 2% fixé par l'Otan, a indiqué en conférence de presse Hans Wallmark.

Déploiement de brigades armées

Outre le budget, des propositions ont émergé quant à l'accélération du calendrier de déploiement des brigades armées : « Nous voulons voir quatre brigades d'ici 2030 », contre deux actuellement, a souligné le responsable parlementaire. La mise en place d'une première unité de lance-roquettes est également prescrite pour cette période, selon le rapport de la commission.

« Nous voulons former 12.000 conscrits par an en 2032 », a relevé Hans Wallmark, soulignant par ailleurs que davantage de personnel devait être fourni à la marine. La défense civile doit aussi être renforcée, arguent les partis, pour atteindre un budget de 15 milliards de couronnes par an à partir de 2028.

« Se préparer mentalement à une guerre ».

Pour rappel, la Suède a rejoint l'Otan début mars, et a investi massivement dans sa défense, notamment civile. Le pays avait coupé dans ses dépenses militaires après la fin de la Guerre froide mais a inversé la tendance après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

« La dégradation de la situation sécuritaire, combinée avec les obligations de la Suède en tant qu'alliée (au sein de l'Otan, ndlr) nécessite une ambition accrue en matière de défense militaire », a ainsi réagi le gouvernement.

Par ailleurs, le ministre de la Défense civile Carl-Oskar Bohlin avait même suscité la controverse en janvier, déclarant lors d'un colloque sur la défense qu'« il pourrait y avoir une guerre en Suède ». Peu après, le commandant en chef des forces armées suédoises Micael Byden avait dit que les Suédois devaient « se préparer mentalement à une guerre ».

Signe de l'intensification de la défense de la Suède, cette dernière a annoncé jeudi envoyer l'année prochaine un bataillon réduit en Lettonie pour contribuer à la force internationale de l'Otan dans le pays balte, frontalier de la Russie. Il s'agit de la première contribution de troupes annoncée par la Suède depuis son adhésion à l'Otan en mars.

Ce bataillon réduit, qui sera en place pour six mois, comprendra entre 400 et 500 soldats. « Notre objectif est d'apporter une contribution en termes de forces, y compris des véhicules blindés CV90 et des chars de combat Leopard 2 », a ajouté le Premier ministre, Ulf Kristersson.

« Nous prévoyons un déploiement au début de l'année prochaine après une décision du Parlement », a-t-il précisé.

Ukraine : l'UE veut continuer à aider, sans s'engager Les pays européens renforcent leur défense mais l'Ukraine appelle à lui fournir plus d'aide. Les Européens ont assuré lundi qu'ils continueraient à porter assistance au pays, après l'adoption par les Etats-Unis d'un vaste plan d'aide, sans toutefois annoncer de mesures concrètes, notamment en matière de défense antiaérienne, au grand dam de Kiev qui s'impatiente. L'Ukraine, qui rencontre des difficultés sur le champ de bataille, réclame depuis des mois auprès de ses alliés qu'ils lui envoient de nouvelles armes et particulièrement des batteries de défense antiaérienne au moment où les forces russes pilonnent ses villes et ses infrastructures. Les Pays-Bas sont l'un des pays européens qui détiennent des batteries de Patriot, réclamées par l'Ukraine, avec l'Allemagne, la Suède, la Pologne, la Grèce, l'Espagne et la Roumanie, selon un recensement établi de sources diplomatiques. Ces missiles sol-air sont les plus efficaces contre les missiles hypersoniques utilisés par l'armée russe contre les infrastructures ukrainiennes. L'Espagne est restée lundi évasive sur ses intentions, se bornant à assurer, par la voix de son ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares, qu'elle « a toujours fait tout ce qu'elle a pu dans la mesure de ses possibilités » pour aider l'Ukraine. La Pologne a jugé de son côté qu'il serait préférable d'aller solliciter les pays « d'Europe occidentale » plutôt que ceux proches de « la ligne de front », selon son ministre des Affaires étrangères. L'Allemagne est pour le moment le seul pays à avoir annoncé l'envoi d'une batterie supplémentaire de Patriot à Kiev.

(Avec AFP)