Soutien de la Chine à la Russie en Ukraine : « Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale » (Otan)

« Il serait plus difficile pour la Russie de poursuivre son assaut contre l'Ukraine sans le soutien de la Chine ». Une nouvelle fois, les Etats-Unis ont interpellé Pékin sur ses liens avec Moscou dans le cadre de la guerre en Ukraine. En visite pour trois jours en Chine, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken a, en effet, fait part au président chinois, Xi Jinping, de ses inquiétudes concernant le soutien de son pays apporté à la Russie, affirmant, devant des journalistes à l'issue de ses réunions avec les principaux dirigeants à Pékin, que l'invasion en Ukraine serait plus « difficile » sans le soutien chinois.

Les États-Unis accusent, en effet, Pékin depuis plusieurs semaines de livrer du matériel et des technologies à double usage à Moscou, ce qui faciliterait son effort de réarmement. Plus tôt, lors de son séjour, Antony Blinken avait déjà évoqué ses préoccupations au sujet de ce présumé soutien « à la base industrielle de défense russe ». D'autant que, si la Chine appelle régulièrement au respect de la souveraineté des Etats et se présente comme partie neutre dans le conflit avec Kiev, voulant jouer un rôle de médiateur, elle n'a jamais publiquement condamné l'intervention militaire de Moscou.

Vendredi dernier, à l'issue d'une réunion du G7 en Italie, le secrétaire d'Etat américain avait déclaré que « si la Chine veut avoir d'un côté des relations amicales avec l'Europe et d'autres pays, elle ne peut pas alimenter d'un autre côté ce qui est la plus grande menace contre la sécurité européenne depuis la fin de la Guerre froide ».

« Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre »

Il n'est pas le seul à alerter à ce sujet. Jeudi, le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'en est pris à la Chine, l'accusant de « soutenir l'économie de guerre de la Russie » en partageant des technologies de pointe qui peuvent être utilisées pour produire des missiles, des chars et des avions.

« La Chine affirme vouloir entretenir de bonnes relations avec l'Occident. Dans le même temps, Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé lors d'une remise de prix à Berlin sur les liens transatlantiques.

« Ils ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre », a martelé celui qui s'est vu remettre à Berlin le prix Eric Warburg, récompensant une personnalité ayant particulièrement oeuvré pour les relations transatlantiques.

Il a néanmoins fait preuve d'optimisme, estimant qu'« il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine l'emporte » dans la guerre face à la Russie, à condition que les Occidentaux tiennent leurs promesses de lui fournir davantage d'armes. « Ces derniers mois, les alliés de l'OTAN n'ont pas apporté le soutien » qu'ils avaient promis, a, en effet, regretté Jens Stoltenberg, tout en assurant qu'« un soutien plus fort est en route ». « Il est maintenant de notre responsabilité de transformer les engagements (récents des Occidentaux, ndlr) en livraisons réelles d'armes et de munitions, et de le faire rapidement », a-t-il conclu.

L'aide américaine de 61 milliards de dollars enfin validée par le Sénat

Et pour cause, l'Ukraine a subi des revers sur le champ de bataille notamment en raison de l'incapacité des alliés à tenir leurs promesses d'aide, tandis qu'un projet de loi visant à accroître le soutien des États-Unis a été longtemps bloqué par des querelles politiques. Néanmoins, l'aide de 61 milliards de dollars en question a finalement été adoptée samedi dernier par la chambre des représentants, puis par le Sénat le mardi suivant. Dès le lendemain, le président américain, Joe Biden, a d'ailleurs affirmé que les Etats-Unis allaient « commencer à envoyer des armes et du matériel à l'Ukraine cette semaine ».

Jens Stoltenberg s'est également félicité de l'approbation par le Congrès de ce vaste plan américain d'assistance militaire à l'Ukraine et des engagements allant dans le même sens pris par d'autres pays, dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exhorté l'Otan, vendredi dernier, à livrer le plus rapidement possible des armes à l'Ukraine qui « ne peut plus attendre » face à la pression russe. Les Alliés avaient alors promis d'augmenter leur soutien.