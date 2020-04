DIRECT Coronavirus : 120 milliards d'euros de perdus sur huit semaines pour l'activité en France

11h30 - Le bilan de la pandémie en Espagne passe sous les 400 morts en 24 heures

Le nouveau coronavirus a fait 399 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, contre 410 la veille, les chiffres les plus bas depuis quatre semaines, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de cas détectés a dépassé le cap des 200.000, à 200.210, dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie derrière les États-Unis et l'Italie. Celui des malades guéris se monte à 80.587.

11h15 - Lituanie: chute de PIB de 7,3% en 2020, +6,6% en 2021, selon le scénario le plus optimiste

Le PIB de la Lituanie pourrait chuter de 7,3% en 2020 à cause du coronavirus avant de repartir fortement à la hausse l'année suivante à +6,6%, à condition toutefois que l'épidémie soit contenue au premier semestre, a estimé le ministre des Finances.

"Si la propagation du virus n'est pas maîtrisée avant l'été, le PIB de la Lituanie pourrait chuter beaucoup plus et nous le compterons à deux chiffres", a déclaré Vilius Sapoka à la presse.

11h05 - Le bénéfice net de la plus grande banque de Dubaï en baisse de 24%



Emirates NDB, la plus grande banque émirienne basée à Dubaï, a publié un bénéfice net en baisse de 24% au premier trimestre 2020, après avoir inscrit de lourdes provisions pour faire face aux éventuels défauts de ses clients, durement touchés par la crise.

Le bénéfice net de janvier à mars s'élève à 2,1 milliards de dirhams (526 millions d'euros), contre 687 millions d'euros à la même période il y a un an, selon un communiqué de la banque.

10h55 - L a pandémie pèse sur la reprise des négociations entre Londres et l'UE

Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur leur relation post-Brexit reprennent aujourd'hui par visioconférence après une longue interruption pour cause de pandémie, qui rend encore plus incertaine la perspective d'un accord d'ici fin décembre.

Après un premier round de discussions début mars, celles-ci ont été suspendues pendant six semaines, alors que la date butoir de juin, fixée par Londres pour évaluer les chances d'un accord, se rapproche à grands pas.

Le nouveau coronavirus a chamboulé les discussions. Il a d'abord frappé le négociateur de l'Union, Michel Barnier - ce qui a obligé l'équipe européenne d'une centaine de personnes à observer une quarantaine - puis touché son homologue britannique David Frost. Sans oublier le Premier ministre britannique, Boris Johnson, aujourd'hui en convalescence, après une hospitalisation en soins intensifs.

10h40 - L'Espagne va proposer la création d'un fonds européen de 1.500 milliards d'euros

L'Espagne va proposer à ses partenaires de l'Union européenne la création d'un fonds de 1.500 milliards d'euros pour aider les pays les plus affectés économiquement par l'épidémie, rapporte le journal El Pais, citant un document gouvernemental.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez devrait officiellement soumettre cette proposition aux autres chefs d'État et de gouvernement de l'UE lors d'un sommet prévu jeudi, ajoute El Pais.

Ce fonds serait alimenté par de la dette émise par l'UE et les sommes remises à chaque pays seraient considérées comme des transferts et non comme de la dette, selon le journal.

10h20 - 120 milliards d'euros de perdus sur huit semaines pour l'activité en France

[Photo d'un restaurant fermé prise à Paris le 16 avril 2020. Crédits : Reuters]

Le confinement sur huit semaines en France pour lutter contre l'épidémie va se traduire par 120 milliards d'euros de perdus pour l'activité, tandis que "l'épargne forcée" atteindra 55 milliards d'euros, selon une étude publiée par l'OFCE.

"Pendant la période de confinement, le produit intérieur brut (PIB) est réduit de 32%", correspondant à cinq points de PIB sur l'ensemble l'année 2020, précise l'Observatoire français des conjonctures économiques.

"Près de 60% de la baisse de revenu national est absorbée par les administrations publiques" à travers la hausse du déficit, tandis que "35% est au compte des entreprises, ce qui pose la question du rebond après l'épisode de confinement", selon cette étude.

10h15 - Transport aérien: le japonais ANA prévoit un bénéfice net en baisse de 75% en 2019/20



La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a révisé en forte baisse ses prévisions de résultats pour son exercice écoulé 2019/20, clôt le 31 mars, en raison de l'impact de la pandémie mondiale.

All Nippon Airways (ANA) s'attend désormais à un bénéfice net annuel de 27 milliards de yens (230,6 millions d'euros), contre une précédente prévision de 94 milliards de yens (802,9 millions d'euros), selon un communiqué.

Cela représenterait une chute de plus de 75% comparé au bénéfice net dégagé par la société sur son exercice précédent.

10h - Berlin va payer les soins des patients européens sur son sol

L'Allemagne va prendre en charge le coût des soins de patients européens atteints du Covid-19 et nécessitant une assistance respiratoire qu'elle a accueillis dans ses hôpitaux, a annoncé le gouvernement allemand.

Les coûts de prise en charge de ces patients devraient atteindre près de 20 millions d'euros, a précisé le ministre de la Santé Jens Spahn.

9h50 - G20: le coronavirus révèle les "carences systémiques" des services de santé



La pandémie a révélé les "carences systémiques" des services de santé à travers le monde, a estimé le G20 dans un communiqué conjoint diffusé dans la nuit, sans évoquer la décision des États-Unis de suspendre leur financement à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

9h40 - PSB Industries renonce à une acquisition majeure

Le groupe PSB Industries, spécialisé dans l'emballage pour la cosmétique et la pharmacie, a annoncé renoncer pour cause de coronavirus à l'acquisition de la société Qualipac, une opération majeure qui l'aurait fait doubler de taille.

Annoncées début février, les négociations exclusives engagées avec le propriétaire de Qualipac, l'entreprise familiale Pochet, ont été interrompues, selon un communiqué.

9h30 - Sanofi investit 100 millions d'euros pour participer à la solidarité nationale



Le laboratoire français Sanofi a annoncé qu'il allait investir 100 millions d'euros pour soutenir la solidarité nationale, notamment en donnant des médicaments, en soutenant les hôpitaux et Ehpad, et en finançant des startups spécialisées dans le dépistage du coronavirus.

9h25 - Novartis sponsorise une étude clinique sur l'hydroxychloroquine



Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé avoir conclu un accord avec l'agence américaine des médicaments, la Food and drug administration (FDA), pour procéder à des essais cliniques de phase III de l'hydroxychloroquine sur des malades du Covid-19 hospitalisés.

Les essais visent à évaluer l'utilisation de ce traitement auprès d'environ 440 malades sur une douzaine de sites aux États-Unis au cours des prochaines semaines, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

9h15 - Londres lance un plan d'aide de 1,25 milliards de livres pour les startups

Le gouvernement britannique a annoncé un plan d'aide de 1,25 milliard de livres en faveur des jeunes entreprises innovantes qui ont du mal à trouver des financements en pleine pandémie.

Le ministre des Finances Rishi Sunak a expliqué dans un communiqué que cet argent servirait à protéger les startups en forte croissance, dans le domaine technologique ou de la santé par exemple.

Dans le détail, ce plan, financé par de l'argent public et privé, comprend un dispositif de prêts de 500 millions de livres, ainsi qu'une aide de 750 millions de livres pour la recherche et le développement à destination des PME.

9h10 - La Bourse de Paris ouvre en hausse

La Bourse de Paris a fait ses premiers pas dans le vert (+0,72%), espérant toujours une reprise progressive de l'économie alors que le pic de la pandémie semble avoir été atteint dans plusieurs pays, qui commencent à déconfiner.

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 progressait de 32,33 points à 4.531,34 points. Vendredi, il avait fini en forte hausse de 3,42%.

9h - 9,6 millions de salariés au chômage partiel en France

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé que 9,6 millions de salariés étaient actuellement au chômage partiel, soit près d'un salarié du privé sur deux, et appelé les chefs d'entreprises à reprendre leur activité s'ils le pouvaient.

"Ce matin, ce sont 9,6 millions de salariés qui gardent leur contrat de travail, sont au chômage partiel mais dont le salaire est payé par l'État", a indiqué la ministre sur RTL, évoquant une "situation tout à fait hors du commun, qu'on n'a jamais connue en France".

8h45 - Le chiffre d'affaires de Vivendi bondit, tiré par UMG imperméable à la crise

Le géant français des médias Vivendi a vu ses ventes bondir de 11,9% au premier trimestre à 3,9 milliards d'euros, toujours tracté par sa major Universal dont la cession partielle doit l'aider à affronter des baisses de revenus liées à la crise sanitaire et économique.

Le groupe Canal+, porté par son développement à l'international, voit notamment "l'ensemble de ses sources de revenus" touchés par l'épidémie, précise un communiqué.

Les autres activités (Havas, Editis, spectacles et billetteries) reculent fortement à partir du mois de mars et la situation devrait peser sur le second semestre de Vivendi.

8h30 - Bourse: Tokyo finit en baisse

La Bourse de Tokyo a fini en nette baisse, s'éloignant d'un pic de près de six semaines atteint vendredi, la prudence ayant dominé avant les publications attendues de résultats d'entreprises.

L'indice Nikkei a perdu 1,15% à 19.669,12 points et le Topix, plus large, a cédé 0,7% à 1.432,41 points.

8h20 - Faurecia: ventes en chute de 13,5% au premier trimestre

Les ventes de l'équipementier automobile français Faurecia ont chuté de 13,5% au premier trimestre, fortement affectées par la crise mais moins que l'ensemble du marché, alors que le groupe espère renouer avec la génération de trésorerie au second semestre.

8h15 - Chine: nouvelle baisse de taux pour soutenir l'économie

Les banques chinoises ont abaissé d'un cinquième de point leur principal taux de référence, dans le cadre des mesures prises par le pouvoir pour soutenir l'économie.

Le "loan prime rate" (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été abaissé à 3,85% alors qu'il était fixé à 4,05% depuis fin février.

C'est le niveau le plus bas de ce taux institué par la Banque centrale en août 2019.

8h10 - U n expert japonais "pessimiste" sur des JO de Tokyo en 2021

Un infectiologue japonais, critique de la gestion de la pandémie par les autorités locales, s'est dit "très pessimiste" sur la possibilité que les Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d'un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.

"Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l'an prochain", a déclaré Kentaro Iwata, professeur au département des maladies infectieuses de l'université de Kobe (ouest) au cours d'une conférence de presse en ligne.

8h - L es outils européens doivent "compléter" les mesures nationales

Les directeurs des caisses de dépôt de cinq pays européens (France, Pologne, Italie, Espagne et Allemagne) appellent dans une déclaration commune à "compléter" par des dispositifs communautaires les plans nationaux conçus pour sortir de la crise économique.

"Il est vital pour nos économies que les outils européens soient conçus pour compléter ceux qui sont mis en place au niveau national. Il est indispensable que les circuits financiers soient les plus courts possibles et permettent ainsi que chaque euro engagé arrive sur le terrain là où il est nécessaire", ont-ils déclaré à l'issue d'un échange avec la Banque européenne d'investissement (BEI).

7h45 - Japon: les exportations ont chuté en mars

Le déclin des exportations du Japon s'est fortement accéléré en mars, alors que la pandémie commençait à paralyser l'Europe et les États-Unis, selon des statistiques publiées par le ministère nippon des Finances.

Les exportations japonaises ont fondu de 11,7% le mois dernier sur un an, pour totaliser près de 6.357,9 milliards de yens (54,3 milliards d'euros).

7h30 - Près des trois-quarts des artisans fermés

Près des trois-quarts des entreprises artisanales sont actuellement fermées, selon une étude réalisée par les chambres de métiers et de l'artisanat (CMA), qui appellent d'urgence l'État à un plan de relance.

"Seulement 27% des entreprises artisanales sont actuellement en activité en France", selon une enquête en ligne menée par l'organisation, présentée dans un communiqué.

"Les entreprises autorisées ne sont pas épargnées: 26% d'entre elles ont aussi fermé. Enfin, 58% des entreprises artisanales ont mis en place l'activité partielle pour leurs salariés ou apprentis", détaille CMA.