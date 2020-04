DIRECT Coronavirus : les créations d'entreprises se sont effondrées en mars

10h37 - Vienne veut lier l'aide à Austrian Airlines à des objectifs climatiques

L'aide de l'État autrichien à la compagnie Austrian Airlines, que le gouvernement négocie actuellement avec la maison-mère Lufthansa, doit être conditionnée à des objectifs liés à la lutte contre le changement climatique, a déclaré la ministre autrichienne de l'Environnement.

"Si nous parlons de plusieurs centaines de millions d'euros de l'argent du contribuable, alors il est évident que [cette aide] doit être liée à des conditions", a dit Leonore Gewessler au cours d'une conférence de presse.

"Quand il s'agit d'un secteur qui doit particulièrement contribuer à la préservation du climat, alors cela fait complètement sens [...] d'utiliser cette situation pour soutenir cette transformation", a-t-elle ajouté.

10h30 - La date de réouverture des sites d'Amazon France encore "inconnue", selon son directeur



La date de réouverture des sites français d'Amazon, fermés à partir de ce jeudi à la suite d'une décision de justice enjoignant le géant américain de limiter son activité, est encore "inconnue", a affirmé son directeur général France.

"Nous essaierons de rouvrir au plus vite mais je ne peux pas confirmer aujourd'hui la date à laquelle nous allons rouvrir", a déclaré Frédéric Duval au micro de RTL.

10h10 - Le gouvernement n'écarte pas un maintien de France 4



La chaîne de télévision publique France 4, qui doit cesser d'émettre le 9 août, pourrait finalement être maintenue, compte tenu de l'utilité de ses programmes éducatifs et jeunesse pendant la crise du coronavirus, selon le ministre de la Culture Franck Riester.

"J'ai demandé à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, de nous dire quel serait le pacte d'engagement pour la jeunesse et les contenus éducatifs si France 4 était éteint au mois d'août ou, s'il devait y avoir une décision différente, quelle pourrait être la grille si France 4 était maintenue", a-t-il affirmé, précisant qu'aucune "décision définitive" ne serait prise avant la réponse du groupe d'audiovisuel public.

10h05 - Elior ne versera pas de dividende, les dirigeants baissent leur rémunération de 25%

Le groupe de restauration collective Elior annonce que ses dirigeants baisseront de 25% leur rémunération et qu'il renonce à verser un dividende en raison de la crise sanitaire qui a laminé son activité, en particulier dans les secteurs scolaire et entreprises.

L'épidémie a provoqué un "ralentissement important" de l'activité du groupe, qui avait réalisé en 2018/2019 un chiffre d'affaires de 4,92 milliards d'euros dans les six pays où il est présent (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, États-Unis, Inde), rappelle-t-il.

10h - Le Royaume-Uni s'apprête à prolonger le confinement



Le gouvernement britannique s'apprête à annoncer une prolongation du confinement décrété le 23 mars pour lutter contre la propagation du virus qui a tué près de 13.000 personnes au Royaume-Uni.

"Je ne vais pas préjuger de la décision officielle qui va être prise [...] mais nous avons été clairs sur le fait qu'il est trop tôt pour un changement", a déclaré le ministre de la Santé Matt Hancock à la BBC. "Bien que la courbe du nombre de cas et du nombre de décès s'aplatisse, cela n'a pas encore commencé à baisser. Et j'estime que c'est encore beaucoup trop élevé", a-t-il ajouté.

9h40 - Neuf millions de salariés en chômage partiel, une entreprise sur deux

Plus d'une entreprise sur deux a déposé une demande pour bénéficier du chômage partiel, a annoncé la ministre du Travail Muriel Pénicaud, précisant que la barre des 9 millions de salariés concernés avait été franchie.

9h35 - 70% d'offres d'emplois de moins en mars par rapport à mars 2019

Les offres d'emplois en France ont fortement chuté en mars, de l'ordre de 70% sur un an, compte tenu de l'épidémie qui a paralysé une grande partie de l'économie et mis de nombreuses entreprises à l'arrêt, a annoncé Muriel Pénicaud.

"Les offres d'emplois chutent fortement, on a perdu sept offres d'emploi sur dix", a dit la ministre du Travail sur LCI. "Il y a 70% d'offres d'emplois en moins en mars 2020 par rapport à mars 2019".

"Mais il y a quand même des secteurs qui recherchent activement", a-t-elle ajouté, citant entre autres l'agriculture, le transport ou encore le médico-social.

9h30 - EDF baisse ses estimations de production nucléaire, évoque la suspension temporaire de réacteurs

EDF a annoncé qu'il revoyait à la baisse ses estimations de production nucléaire pour cette année en France, sous l'effet de la crise sanitaire, évoquant la suspension de production de plusieurs réacteurs sur les mois à venir.

Le groupe estime que sa production nucléaire "sera de l'ordre de 300 térawattheures (TWh) en 2020 et comprise entre 330 et 360 chaque année en 2021 et en 2022". EDF prévoyait jusqu'ici une hypothèse pour 2020 de 375-390 TWh.

9h20 - Les créations d'entreprises chutent

Les créations d'entreprises en France ont chuté de 25,5% au mois de mars sous l'effet du brutal coup de frein à l'activité, a rapporté l'Insee.

"Dans le contexte de la propagation du virus du Covid-19, puis du confinement de la population, les créations d'entreprises classiques s'effondrent (-30% après +0,8% en février) et les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent fortement (-19,6% après -7,5%)", a précisé l'institut de statistiques.

9h00 - Le CAC 40 en hausse de 1,12% à l'ouverture et tente un sursaut

La Bourse de Paris a débuté en hausse (+1,12%), tentant de rebondir après un net recul la veille, dans une ambiance toujours alourdie par l'impact significatif sur l'économie et les résultats d'entreprises de la pandémie.

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 engrangeait 48,66 points à 4.402,38 points. La veille, il avait fini en claire baisse de 3,76%.

8h15 - Trump va présenter ses pistes pour le déconfinement

Donald Trump a promis de livrer aujourd'hui sa feuille de route pour le redémarrage progressif de l'économie américaine, mise à terre par le coronavirus, et affirmé que les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie, voyaient des signes tangibles de son ralentissement.

8h - L a fondation Gates appelle à un effort mondial pour fabriquer un vaccin

La fondation dirigée par Bill et Melinda Gates a appelé à une collaboration internationale pour fabriquer un vaccin contre le Covid-19 et le diffuser dans le monde entier, annonçant une contribution de 150 millions de dollars pour aider les pays pauvres à combattre la pandémie.

"Quand vous luttez contre un nouveau pathogène comme le Covid-19 et que vous identifiez un vaccin qui marche, il va falloir des milliards de doses", a expliqué Mark Suzman, le directeur général de la fondation, à des journalistes.

"Il y a sept milliards de gens sur la planète et nous devrons vacciner pratiquement tout le monde, mais nous n'avons pas les capacités de production", a-t-il ajouté.

7h30 - Les pays de l'Otan doivent protéger leurs entreprises stratégiques, avertit son secrétaire général

Les adversaires potentiels des pays de l'Otan vont tenter de profiter de la crise économique pour essayer de prendre le contrôle d'entreprises ou d'infrastructures stratégiques et de saper l'unité de l'Alliance, a averti son secrétaire général Jens Stoltenberg.

"Cette crise pourrait avoir des effets géopolitiques majeurs", a-t-il affirmé au cours d'un point de presse à l'issue d'une réunion en vidéoconférence avec les ministres de la Défense de l'Alliance.

"La crise économique pourrait permettre des investissements dans des industries et des infrastructures stratégiques", a-t-il expliqué. "Il est important de protéger ces entreprises", a-t-il insisté.

7h - États-Unis : l'activité économique se contracte "vivement" dans toutes les régions

L'activité économique américaine "s'est vivement contractée" en raison des mesures de confinement imposées par la pandémie, a annoncé la Réserve fédérale (Fed).

Les entreprises de toutes les régions des États-Unis "ont fait état de perspectives très incertaines", détaille la Banque centrale américaine dans son Livre beige, une étude réalisée auprès des entreprises du pays, interrogées avant le 6 avril.

"La plupart" des entreprises interrogées "s'attendent à une détérioration des conditions au cours des prochains mois", ajoute la Banque centrale américaine dans ce rapport.