DIRECT Coronavirus : la prévision de croissance revue à la baisse, fixée à -8%

9h20 - Le gouvernement prévoit désormais un déficit public d'environ 9% en 2020

La France devrait connaître un déficit public aux alentours de 9% du produit intérieur brut (PIB) cette année et une dette de 115%, a annoncé le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.

"Chaque jour, chaque semaine de confinement [...] fait effectivement aggraver les finances publiques", a affirmé le ministre sur France Info, au lendemain de l'annonce d'un prolongement du confinement d'un mois par Emmanuel Macron.

9h15 - Le coût du chômage partiel estimé à 24 milliards d'euros par Bruno Le Maire

9h10 - La Bourse de Paris ouvre en hausse

La Bourse de Paris a ouvert en hausse (+1,04%), poursuivant sa remontée de la semaine passée après quatre jours de pause pour Pâques, s'appuyant sur un bon chiffre chinois et l'espoir d'un début de reflux du virus en Europe.

À 09h00 (07h00 GMT), l'indice CAC 40 prenait 46,7 points à 4.553,55 points. Jeudi, il avait fini en hausse de 1,44%.

9h - Fonds de solidarité : l'aide pour les entreprises menacées de faillite portée à 5.000 euros

8h50 - "Nous aurons une prévision de croissance à -8%", affirme Le Maire

Invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué revoir la prévision de croissance à la baisse. "Nous avions prévu une croissance à -6%, nous aurons une prévision de croissance à -8%", a-t-il déclaré. Bruno Le Maire a précisé : "Moins de 8 pour tenir compte de ces quinze jours de confinement supplémentaires, au début du mois de mai".

8h30 - France : 7 milliards d'euros supplémentaires pour le budget de la santé

["Le budget de la santé, il augmente de fait à cause de l'épidémie évidemment", a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran sur RTL. Crédits : POOL]

Le budget consacré par la France aux dépenses de santé va être augmenté d'au moins sept milliards d'euros cette année pour faire face à la crise sanitaire en cours, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Le budget de la santé, il augmente de fait à cause de l'épidémie évidemment", a déclaré Olivier Véran sur RTL, en ajoutant : "il y a sept milliards de plus et c'est tout à fait normal et il y aura encore plus sur ce budget de la sécurité sociale".

Le gouvernement prévoit en effet de revoir en hausse pour cette année la progression de l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), qui correspond à un plafond d'évolution des dépenses d'une année sur l'autre.

"Nous sommes en train d'ores et déjà de le porter à 6,5% ce qui veut dire qu'il y a sept milliards de plus", a-t-il précisé.

8h15 - L 'Inde prolonge jusqu'au 3 mai le plus grand confinement du monde

Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de son pays de 1,3 milliard d'habitants, la plus grande population au monde soumise à ce genre de mesure.

Un confinement sévère est en place au niveau national depuis le 25 mars dans la deuxième nation la plus peuplée de la planète. Il avait été initialement déclaré pour trois semaines. Mais face à l'accélération de la croissance de cas locaux de Covid-19, de nombreux États avaient appelé ces derniers jours le gouvernement central à prolonger le dispositif.

8h - Traçage des données mobiles : Macron veut un débat au Parlement

Emmanuel Macron souhaite un débat au Parlement d'ici le 11 mai sur les techniques de traçage des données des téléphones pour lutter contre le Covid-19, l'épidémie ne devant pas "mordre" les libertés individuelles.

Comme l'a annoncé @EmmanuelMacron, le Parlement débattra sur #Stopcovid. Nous travaillons dur pour que la France ait à disposition, le cas échéant, les outils de santé publique utiles au déconfinement, dans le respect de nos valeurs @olivierveran @inria @_DINUM @ANSSI_FR — Cédric O (@cedric_o) April 13, 2020

7h45 - Allocution Macron : une "catastrophe économique" pour les cafés, hôtels et restaurants

Le maintien de la fermeture des cafés, hôtels et restaurants au-delà du 11 mai, date de réouverture progressive des crèches, écoles et lycées en France, constitue le "pire des scénarios possible" et une "catastrophe économique" a estimé le principal syndicat du secteur, l'Umih.

"Le président de la République a annoncé le pire des scénarios possible pour notre secteur. Pour nos entreprises, la catastrophe économique est confirmée et si nous avions un doute, l'année 2020 est une année perdue pour les cafés, hôtels, restaurants et discothèques", souligne l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans un communiqué.

7h30 - Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette



Le Fonds monétaire international a annoncé le versement d'une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde pour leur permettre d'alléger leur dette et de mieux faire face à l'impact de la pandémie.

La mesure annoncée permet de couvrir pour six mois les remboursements de la dette envers le FMI et "d'allouer une plus grande partie de leurs maigres ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide", souligne le communiqué.

7h20 - États-Unis : plus de 230 milliards d'aide sur 350 milliards déjà versés aux PME

Près des deux tiers des 350 milliards de dollars d'aide prévue pour les petites et moyennes entreprises frappées par l'épidémie ont été versés, a affirmé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.