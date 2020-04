DIRECT. Coronavirus : Le coût de la crise est estimé à 110 milliards d'euros

9h24 - La France va revoir le coût de la crise à 110 milliards d'euros

Le gouvernement français va relever une nouvelle fois son estimation du montant total des mesures prises face à la crise en cours pour le porter à 110 milliards d'euros lorsqu'il présentera mercredi ses nouvelles prévisions budgétaires, a-t-on appris de deux sources au ministère des Finances.

Paris a déjà plus que doublé cette estimation jeudi dernier, à 100 milliards d'euros, mais la prolongation des mesures de confinement rend déjà ce montant caduc. "On en est à environ 110 milliards", a dit une source au ministère des Finances. Une deuxième source a confirmé ce montant, de même que Gérald Darmanin dans une interview publiée sur son site par le quotidien La Croix.

9h22 - FlixBus reporte sine die son lancement de trains en France

La compagnie allemande d'autocars interurbains FlixBus a décidé de reporter sine die son lancement de trains sur le marché français, initialement prévu en 2021, le coût de l'accès aux infrastructures étant jugé trop élevé, a-t-elle annoncé mardi.

Profitant de la libéralisation du secteur ferroviaire, le groupe avait dit en juin 2019 vouloir faire circuler sous la marque FlixTrain des trains classiques sur les liaisons Paris-Bruxelles, Paris-Lyon, Paris-Nice (de nuit), Paris-Toulouse et Paris-Bordeaux, à partir de 2021.

"Notre décision est réfléchie, les conditions n'étant aujourd'hui pas réunies pour envisager d'opérer un service régulier FlixTrain en France", a indiqué à l'AFP Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de FlixBus France, qui s'était donné jusqu'en mars pour étudier le marché.

9h14 - Le gouvernement tchèque présente un plan de déconfinement

Le gouvernement tchèque a présenté mardi un plan visant à lever progressivement les mesures de confinement imposées au pays depuis la mi-mars, en cinq étapes du 20 avril au 8 juin. "Le scénario prévoit que le coronavirus reste sous contrôle comme c'est le cas actuellement. Il pourrait y avoir des modification", a toutefois mis en garde le vice-premier ministre Karel Havlicek aux journalistes. La République tchèque, qui compte 10,7 millions d'habitants, avait enregistré 6.101 cas confirmés de virus mardi soir, dont 161 décès.

9h08 - "La question de la faim" se pose en Outre-mer prévient Annick Girardin

"La question de la faim est existante dans les territoires d'outre-mer" en pleine crise du coronavirus, a reconnu mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, ajoutant que les aides alimentaires seront "plus importantes" en Guyane et à Mayotte.

"Oui il y a à Mayotte, en Guyane et dans d'autres territoires d'outre-mer des problématiques de faim aujourd'hui", a poursuivi la ministre auditionnée par la mission d'information sur le coronavirus de l'Assemblée nationale. "Comme dans d'autres régions, ou dans d'autres quartiers dans l'hexagone, on a un problème avec le travail informel qui aujourd'hui ne fonctionne plus parce que confinement, il n'y a donc plus d'argent qui circule, comme ça pouvait circuler avant", a expliqué Mme Girardin.

9h05 - Paris demande un soutien urgent à Bruxelles pour certains marchés agricoles

Le ministre de l'Agriculture français Didier Guillaume a demandé mardi au commissaire européen Janusz Wojciechowski une mise en place "urgente" de mécanismes de soutien prévus par la politique agricole commune face à "la dégradation rapide" de certains marchés agricoles touchés par la crise du coronavirus.

Didier Guillaume a "insisté sur le fait qu'il ne fallait plus attendre pour activer" les instruments (...) conçus pour "répondre aux crises aiguës comme celle que l'UE traverse en ce moment", a indiqué le ministère dans un communiqué.

9h03 - Les fournisseurs de la restauration craignent "le coup de massue"

Le commerce alimentaire de gros, qui assure plus de 70% de l'approvisionnement de la restauration hors domicile, s'est dit mardi "en très grande détresse" face à l'absence de perspective de reprise de son activité, les entreprises du secteur devant rester fermées au-delà du 11 mai.

Le commerce de gros livre quotidiennement non seulement la restauration commerciale (restaurants, hôtels, traiteurs, événements, distribution automatique...) mais également la restauration collective, privée et publique (cantines scolaires, universitaires, hospitalières...).

Cette branche spécifique représente "un chiffre d'affaires de près de 16 milliards d'euros", précise dans un communiqué la CGI (Confédération française du commerce de gros et international), qui fédère 150.000 entreprises (dont 95% de PME) pesant environ 790 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et employant près d'un million de salariés.

8h57 - La distanciation sociale sans doute nécessaire jusqu'en 2022, selon des chercheurs d'Harvard

Plusieurs périodes de distanciation sociale seront sans doute nécessaires jusqu'en 2022 pour empêcher que le nouveau coronavirus n'engorge les hôpitaux de malades aux Etats-Unis, estiment des chercheurs d'Harvard dans une étude publiée mardi par la revue Science.

L'équipe d'Harvard a modélisé la pandémie de Covid-19, la maladie causée par le virus, en partant de l'hypothèse qu'elle serait saisonnière comme d'autres virus de la même famille, dont des coronavirus responsables du rhume, qui aiment l'hiver. Leur simulation a dû s'accommoder de nombreuses inconnues sur le nouveau venu, baptisé SARS-CoV-2, notamment sur le niveau et la durée de l'immunité acquise par une personne contaminée.

8h54 - L'Islande a testé 10% de sa population pour le nouveau coronavirus

L'Islande, petit pays de 364.000 habitants, a commencé le dépistage un mois avant que le premier malade ne soit confirmé sur son territoire. Un cas d'école pour la gestion de la pandémie. Dans une étude publiée mardi par la grande revue médicale américaine New England Journal of Medicine, des chercheurs d'universités islandaises et de la société locale deCODE Genetics, filiale du géant américain Amgen, livrent les résultats de l'important programme de dépistage lancé le 31 janvier, alors que la maladie causée par le coronavirus n'avait pas encore été baptisée Covid-19, et plus d'un mois avant que la pandémie ne soit déclarée.

8h46 - Chine : le PIB devrait plonger de 8,2% au 1er trimestre

La Chine devrait annoncer vendredi le premier recul trimestriel du PIB de son histoire alors que la pandémie de Covid-19 a paralysé le pays en février et que l'activité peine à redémarrer. Un groupe de 14 experts interrogés par l'AFP table en moyenne sur une chute de 8,2% du produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie mondiale sur la période janvier-mars. Il s'agirait alors de la plus mauvaise performance depuis le début des publications trimestrielles du PIB au début des années 90.

8h34 - Une prime pour les fonctionnaires qui continuent de travailler

Certains fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public malgré le confinement recevront une prime jusqu'à 1.000 euros, a annoncé le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Cette prime a été décidée par le président de la République (...). Cette prime sera défiscalisée (...) jusqu'à 1.000 euros, c'est prévu dans le projet de loi de finances rectificative", présenté mercredi en conseil des ministres, a indiqué le ministre sur Europe 1, ajoutant que cela représentera pour la Fonction publique d'Etat "un peu plus de 300 millions d'euros".

8h27 - Les ventes dans le commerce de détail en baisse d'un quart en mars en France

Les ventes du commerce de détail en France ont reculé de 24 % en mars par rapport à février, sur une période qui comprend le début du confinement et la fermeture de certains magasins durant les deux dernières semaines du mois, a rapporté mercredi la Banque de France. Selon les données provisoires publiées par la banque centrale française, le recul est de 43,4 % pour les produits industriels et de seulement 0,9 % pour les produits alimentaires, dont une partie de la consommation s'est reportée de la restauration vers les particuliers.

Sur les trois derniers mois arrêtés à fin mars par rapport aux trois mois précédents, « les ventes du commerce de détail chutent de 7,2 %, tirées à la baisse par l'automobile neuve (-20,7 %) et des meubles (-20,6 %). Le document indique aussi que pour le premier trimestre 2020, » la pharmacie fait exception" et enregistre une hausse (+2,7 %), ainsi que les produits alimentaires qui progressent de 3,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019.

8h14 - Le chef de l'ONU s'oppose à Trump sur l'OMS

"Ma conviction est que l'Organisation mondiale de la Santé doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le Covid-19" , a ajouté dans un communiqué Antonio Guterres, en réaffirmant qu'il serait toujours temps d'étudier par la suite "comment ont réagi tous ceux qui ont été impliqués dans la crise" .

Le 8 avril, le chef de l'ONU avait déjà réagi aux critiques américaines à l'égard de l'OMS, en rappelant que cette organisation, avec ses milliers de personnels, est à l'avant-poste de la lutte contre la pandémie, en soutenant les Etats membres de l'ONU comme leurs sociétés, "notamment les plus vulnérables", avec des directives, de la formation ou de l'équipement.

8h - Trump coupe les vivres à l'OMS

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il suspendait la contribution des Etats-Unis à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa « mauvaise gestion » de l'épidémie du coronavirus. "Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité" du Covid-19, a-t-il ajouté, dans un long réquisitoire contre cette agence de l'ONU.

Soulignant que les Etats-Unis contribuaient à hauteur de "400 à 500 millions de dollars par an" à l'organisation, contre environ 40 millions de dollars « et même moins » pour la Chine, Donald Trump a estimé que son pays avait le devoir de réclamer des comptes. "Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l'épidémie aurait pu être contenue à sa source avec très peu de morts" , a-t-il martelé.

