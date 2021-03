Egalité hommes-femmes : "Avec la contrainte on avance plus vite" (Elisabeth Moreno)

En France, les femmes représentent 52% de la population française, mais le pays ne profite pas de ces talents. C'est le regret exprimé dimanche par la ministre déléguée à l'Égalité femmes-hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances, Elisabeth Moreno, invitée de l'émission Le grand Jury de RTL.

"En 2019, douze entreprises du CAC40 n'avaient aucune femme dans leurs Comex, et neuf entreprises avaient moins de 10% de femmes parmi les dix plus gros salaires", a-t-elle révélé, tout en refusant de les nommer avant de vérifier si ces chiffres restent d'actualité et de discuter avec elles.