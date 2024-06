Elus au premier tour, éliminés, dans la « place du mort » : le sort des personnalités à suivre

Pendant cette campagne inédite, ils ont été sous les feux des projecteurs. Des ténors de la majorité, du Rassemblement national (RN) et du Front populaire, mais aussi des personnalités inattendues et critiquées, se sont portés candidats, parfois dans des fiefs acquis, parfois dans des conditions hostiles. Quelques-uns ont été élus ou éliminés dès le premier tour, d'autres se retrouvent dans la position inconfortable du troisième candidat dans des « triangulaires ». La plupart vont devoir continuer à se battre comme premiers ou deuxièmes.

Les élus du premier tour

La loi française permet aux candidats d'élections législatives d'être élus dès le premier tour, s'ils sont choisis par plus de 50% des votants et par plus de 25% des inscrits. Selon une estimation de l'institut Ipsos faite sur les 539 circonscriptions de France métropolitaine, ils seraient entre 65 à 85 à se trouver dans cette position ce soir.

La première à avoir annoncé d'avoir ainsi être élue dès le premier tour est Marine Le Pen, candidate « naturelle » du RN à la présidentielle de 2027. La forte participation lui a évité de répéter l'expérience de juin 2022, lorsque la députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avait recueilli au premier tour près de 54 % des suffrages exprimés, mais avec moins de 25 % des inscrits (puis 61 % au second tour face à l'écologiste Marine Tondelier). Aux Européennes, la liste Bardella avait recueilli 54,5 % des voix dans son fief.

Le vice-président du Rassemblement national (RN) et député du Nord Sébastien Chenu a aussi été réélu dès le premier tour. Des résultats définitifs le créditent de 58,35% des voix contre 21,83% pour le candidat LFI investi par le Nouveau Front populaire, Cédric Brun.

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, a pour sa part été réélu député de la 11e circonscription de Seine-et-Marne dès le premier tour dimanche, selon les résultats partiels du ministère de l'Intérieur. Il a récolté 52,7% des suffrages exprimés, devant le candidat soutenu par le Rassemblement national (RN) qui en a obtenu 30%, selon ces résultats fondés sur 87% des bulletins dépouillés.

Les candidats déjà éliminés

Le patron du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a en revanche annoncé dimanche soir être éliminé dès le premier tour des législatives par le candidat RN dans la 20e circonscription du Nord. Son rival du Rassemblement national l'a emporté dès le premier tour, en réalisant 50,3% des voix.

L'ancien ministre socialiste du Budget Jérôme Cahuzac, condamné pour fraude fiscale en 2018, a aussi été directement éliminé dans la 3e circonscription du Lot-et-Garonne. Celui qui avait été député à deux reprises de cette circonscription (1997-2002 puis 2007-2012) termine seulement quatrième, avec 14,56% des voix selon les résultats définitifs. Jérôme Cahuzac avait démissionné en 2013 après des révélations de Mediapart, avant d'être condamné en 2018 pour fraude fiscale à quatre ans de prison, donc deux avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité.

Les troisièmes positions dans des triangulaires

Dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, la ministre déléguée aux Collectivités territoriales Dominique Faure est en très mauvaise posture. Celle qui a été vice-présidente de la métropole avant sa nomination au gouvernement arrive en troisième position, selon un dépouillement partiel de 81% à 22 heures, avec 28,60% des voix. Elle est devancée par la candidate RN, Caroline Falgas-Colomina, seconde grâce à 31,61% des suffrages, et par le candidat du Nouveau Front Populaire, Jacques Oberti, premier avec 35,53% des voix.

Elle occupe donc celle qui, dans ce type de triangulaire, est appelée « place du mort ». Le Premier ministre, Gabriel Attal, a appelé au « désistement » des candidats de la majorité « dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République ».

Les ténors toujours en lice

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé être en tête dans sa circonscription de Tourcoing (Nord), où le RN arrive en deuxième position mais a obtenu un score élevé.

Dans le Pas-de-Calais, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministère de l'Agriculture, est arrivée deuxième, avec 21,54% des voix, contre le candidat RN Alban Heusèle (37,31%), selon des résultats provisoires du ministère de l'Intérieur. Elle est suivie de près par Alexandre Cousin, berger et éleveur présenté par le Nouveau Front populaire et soutenu par les groupes locaux de gauche (20,12%).

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a annoncé sur X (ex-Twitter) être arrivé en tête au premier tour des élections législatives anticipées dans les Hauts-de-Seine avec 46,07% des voix.

L'ancienne Première ministre Elisabeth Borne (Ensemble) est arrivée en deuxième position derrière le candidat RN Nicolas Calbrix, selon des résultats quasi définitifs du ministère de l'Intérieur. Elle a obtenu environ 28% des voix, alors que le candidat du RN en a totalisé 36%. Le candidat NFP est arrivé troisième avec près de 23% des suffrages exprimés. Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a annoncé le désistement de la gauche dans le Calvados pour la « sauver » face au RN.

François Ruffin, candidat Nouveau Front populaire mais en rupture avec Jean-Luc Mélenchon depuis la purge à LFI, est arrivé deuxième dans sa circonscription de la Somme avec 36% des voix, derrière le candidat du Rassemblement national, à 40%, a-t-il annoncé dimanche soir sur TF1. Sur cette terre dont il est le député depuis sept ans, Marine Le Pen a recueilli 48% des voix à l'élection présidentielle de 2022 et Jordan Bardella 40% aux européennes.

Alexis Corbière, député sortant LFI qui n'a pas été réinvesti par son parti, a annoncé dimanche soir sur LCI qu'il serait au second tour des élections législatives dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Il devance la candidate rivale officiellement investie par LFI pour le Nouveau Front Populaire, Sabrina Ali Benali, a affirmé Alexis Corbière sur BFMTV, en l'attente des résultats officiels.

Autre figure historique du mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon, Danielle Simonnet a déclaré sur X (ex-Twitter) être arrivée « largement en tête » dans la 15e circonscription de Paris, « avec 42% des voix sur les dépouillements » effectués peu avant 22h30, et ainsi « assurée d'être au 2nd tour et de l'emporter ». Le Nouveau Front Populaire avait investi à sa place la syndicaliste Céline Verzeletti.

L'ex-président François Hollande, tout juste revenu en politique sept ans après avoir quitté l'Élysée, a viré en tête du premier tour des législatives dans son fief de Corrèze avec 37,65% des voix, selon des résultats quasi définitifs avec 99% des bulletins dépouillés. Le candidat du Nouveau Front populaire a devancé la candidate Rassemblement national Maïtey Pougey, deuxième avec 30,86% des voix. Il toutefois pourrait faire face à une triangulaire en cas de maintien du député sortant Francis Dubois (Les Républicains), arrivé troisième avec 28,63% des voix.

Le président Les Républicains d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, possible candidat de la droite à l'Elysée en 2027, est arrivé en tête dans son fief de Haute-Loire avec 36,89% des suffrages. L'ancien ministre, candidat dans la 1ère circonscription de ce département rural, devance de peu le candidat du Rassemblement national Alexandre Heuzey, qui a recueilli 34,90% des voix, et arrive loin devant Celline Gacon investie par le Nouveau Front populaire à 18,04%, a annoncé la préfecture sur la base de 92% des bulletins dépouillés. « Et député, je resterai aussi élu régional pour veiller sur notre territoire et garder cet ancrage qui manque si cruellement à de nombreux élus nationaux », a-t-il promis.

Le leader du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), Philippe Poutou, investi par le Nouveau Front populaire, est arrivé deuxième (18,70) dans la 1re circonscription de l'Aude. Il est toutefois largement devancé par le député RN Christophe Barthès (49,33%). La candidature de Philippe Poutou, triple candidat à la présidentielle, et sans attaches particulières dans l'Aude, a été très contestée, à cause de ses propos sur les attentats du 7 octobre.