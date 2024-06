🔴 En direct - Législatives : vers une participation historique ?

12h20- En Guyane et en Guadeloupe, les députés sortants en pole position

Selon les résultats provisoires communiqués par la préfecture de Guadeloupe, le RN n'a placé aucun candidat en tête dans les quatre circonscriptions du département. Deux de ses candidats, Laurent Petit et Rody Tolassy, sont tout de même qualifiés pour le second tour dans les 2ème et 3ème circonscriptions, avec respectivement 17,30% et 25,90% des voix, loin derrière les deux députés sortants du Nouveau Front populaire Christian Baptiste (41,33%) et de Liot Max Mathiasin (36,21%).

Dans la 1ère et la 4e circonscriptions, le second tour opposera deux députés sortants, respectivement Olivier Serva (Liot) et un candidat socialiste investi par le Nouveau Front populaire, Elie Califer, face à une candidate LFI, Chantal Lérus, et une candidate de la majorité présidentielle, Jennifer Linon. Le taux de participation est en forte hausse avec 33,56% contre 25,31% lors du précédent scrutin en 2022.

En Guyane, les deux députés sortants investis par le Nouveau Front populaire dans les deux circonscriptions de Guyane, Jean-Victor Castor et Davy Rimane, arrivent largement en tête avec 62,78% des voix dans la première et 60,21% dans la seconde, sans toutefois parvenir à atteindre la barre des 25% de votes des inscrits aux listes électorales, nécessaires pour l'emporter dès le 1er tour. Face à eux, deux candidats sans étiquette, Boris Chong Sit et Sophie Charles, arrivent loin derrière avec respectivement 16,11% et 25,49% des voix. Le taux de participation s'est élevé à 32,5% contre 26,7% en 2022.

12h00- Taux de participation en hausse de 7 points en France métropolitaine

Le taux de participation aux élections législatives est en nette hausse ce dimanche à 12h00 en France métropolitaine, à 25,90%, contre 18,43% lors du scrutin de 2022 à la même heure, selon le ministère de l'Intérieur. C'est tout simplement le taux le plus élevé depuis les élections de 1981.

En 1997, lors des dernières législatives anticipées, il n'était que de 22,74% à la même heure. Le séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin, et les enjeux du scrutin, qui pourrait ouvrir la voie à l'accession de l'extrême droite au pouvoir, semblent encore davantage mobiliser les Français.

577 députés à désigner

Ce dimanche 30 juin, ce sont plus de 49 millions de Français qui sont appelés à voter pour ce premier tour des législatives. Un scrutin anticipé suite à la dissolution de l'Assemblée, décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier en réaction aux résultats des élections européennes.

Le second tour des législatives, qui concerne l'élection des 577 députés, se tiendra le 7 juillet. Trois grands blocs se font face pour ces élections : la coalition RN-Eric Ciotti, le Nouveau Front populaire, et enfin « Ensemble » porté par la majorité présidentielle.

