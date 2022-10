Emmanuel Macron et son rêve brisé du « couple franco allemand »

Avis de grand froid entre la France et l'Allemagne : une semaine après l'annulation d'un conseil des ministres franco-allemand qui devait être organisé à Fontainebleau, le déjeuner de remplacement entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron qui s'est tenu mercredi à l'Elysée est loin d'avoir dissipé les tensions entre les deux capitales. Les signes avant-coureurs à cette crise furent nombreux ces dernières semaines. Lors de son discours sur l'Union Européenne fin août à Prague, le chancelier n'avait quasiment pas parlé de la France, au grand dam de Paris. Idem, autre point de crispation, Berlin souhaite un élargissement conséquent de l'UE vers l'Est, pour constituer une union à « 30 ou 36 membres », ce que ne souhaite pas la France.

Surtout, l'Allemagne d'Olaf Scholz est accusée par Emmanuel Macron de faire cavalier seul depuis le début de la guerre en Ukraine. Berlin a ainsi décidé unilatéralement d'un plan d'aide de 200 milliards d'euros aux particuliers et aux entreprises face à l'envolée des prix suite à la crise énergétique et et du gaz, sans aucun égard à l'égard des sacro-saintes règles bruxelloises sur la concurrence. En gros, Paris reproche le « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » de Berlin, et jalouse tant la capacité financière de son voisin que son audace de s'extraire du carcan européen quand les intérêts nationaux priment. Autre dossier qui fâche : celui de la « défense européenne », ou plutôt, de ce qui apparaît de plus en plus comme son mirage. Sans aucune concertation là-encore, l'Allemagne avait décidé quelques jours après le début de la guerre en Ukraine de se réarmer d'une manière conséquence avec 100 milliards d'euros mis sur la table pour se constituer enfin une armée digne de ce nom, avec comme objectif de mettre en place, rien de moins, « la force la mieux équipée d'Europe », après des années de sous-investissement. « L'Allemagne n'est plus prête à laisser à la France le rôle de premier violon », persifle un observateur français.

Or, Berlin a déjà prévenu, ces 100 milliards d'euros seront déversés en priorité auprès de l'industrie américaine. Les projets communs entres les industries de défense allemande et française apparaissent aujourd'hui au point mort, comme le projet d'avion de combat du futur, le SCAF. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce récente par l'Allemagne de la mise en place prochaine d'un bouclier anti-missile « européen », à partir d'équipements américains et israéliens, rassemblant quatorze pays de l'OTAN. Une décision, là encore, unilatérale, sans la prise en compte d'un autre projet de bouclier anti-missile, le « Mamba », porté par les industries de défense française et italienne.

Autre objet de discorde ces derniers mois : le spatial. Entre la volonté de l'Allemagne de lancer des micro-lanceurs par ses propres moyens, concurrençant de facto Arianespace, ou plus récemment encore, la décision de lancer un satellite allemand en faisant appel à la firme américaine Space X. Ces décisions ont été considérées comme de véritables traîtrises par les acteurs du spatial en France.

Quand certains commentateurs glosent sur les différences psychologiques entre Scholz et Macron pour expliquer cette mésentente (présentée comme soudaine par les grands médias), ils ignorent le problème de fond entre Paris et Berlin : les deux pays n'ont cessé ces dernières années d'avoir des intérêts divergents, dans deux domaines pourtant stratégiques, la défense et l'énergie.

Dès le début de son premier quinquennat en 2017, Emmanuel Macron avait pourtant mis beaucoup d'espoirs dans le « couple franco-allemand ». « On mise sur Merkel », me confie alors un conseiller présidentiel. Emmanuel Macron multiple alors les déclarations sur la nécessité d'une « Europe souveraine », et n'hésite pas à mettre de nouveau sur la table la question, si chère aux Français, d'une Europe-puissance. En 2018, il prononce ses grands discours proeuropéens à Athènes et à la Sorbonne, allant jusqu'à proposer à l'Allemagne une plus grande intégration fédérale, sans toutefois susciter beaucoup d'enthousiasme du coté de la chancelière. Par ses initiatives de l'époque, Emmanuel Macron interroge ses partenaires européens : souhaitent-ils prendre leur autonomie par rapport aux États-Unis ? Une question abyssale, tant les liens avec les États-Unis de certains pays, comme les Pays-Bas, la Belgique ou le Danemark, sont anciens et profonds.

Manifestement, Emmanuel Macron n'a pas réussi à convaincre ses partenaires européens d'affirmer leur autonomie vis-à-vis des États-Unis. Et après avoir promu le dialogue avec Vladimir Poutine, à grands renforts de formules chocs, le président français a multiplié les déclarations contradictoires au cours de son premier mandat. Et dès cette époque, les divergences entre l'Allemagne et la France se multiplient, notamment sur le dossier de l'énergie et du gaz. Alors que les Allemands ont décidé de sortir unilatéralement du nucléaire, l'Elysée commence à s'opposer au projet de gazoduc Nord Stream 2. « En réalité, l'Allemagne a intérêt à attaquer EDF, notamment via l'Union européenne, pour diminuer la compétitivité de l'industrie française qui bénéficiait jusqu'alors de tarifs d'électricité avantageux », remarque Henri Proglio, l'ancien patron de l'électricien national. Les tensions vont ensuite augmenter lors des discussions à Bruxelles autour de la « taxonomie verte » de l'UE.

Au final, ces désaccords sur l'énergie ont fait le jeu des Américains qui ont pu, comme sur les dossiers de défense, imposer leur tempo diplomatique à l'Europe. De son côté, Berlin a toujours privilégié ses intérêts à l'Europe. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne avait ainsi une triple stratégie d'alliance : stratégique avec les États-Unis, économique avec la Chine et énergétique avec la Russie. Aujourd'hui, s'ils ont perdu leur alliance avec Moscou, les Allemands comptent bien préserver leurs liens avec la Chine, malgré la volonté de Washington d'établir un véritable containment à l'égard de Pékin. C'est ainsi qu'Olaf Scholz va s'envoler la semaine prochaine en Chine qui souhaite d'ailleurs investir dans le port de Hambourg, ville dont le chancelier était il y a encore peu de temps le maire.