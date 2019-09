Emploi : le nombre de licenciements économiques en chute libre

Whirlpool à Amiens, Tupperware à Joué-lès-Tours, l'usine Ford à Blanquefort... Les dossiers sensibles liés à des restructurations se sont multipliés ces dernières années. Malgré des milliers d'emplois supprimés ou menacés, les licenciements pour motif économique ont moins la cote. Selon un document du service de statistiques du ministère du Travail (Dares), publié ce mercredi 4 juillet, le nombre d'inscriptions à Pôle emploi à la suite d'un licenciement économique est passé de 162.625 à 143.890 entre 2016 et 2017, soit une chute de 12%.

Après avoir connu un pic en 2009 (303.610) au moment de la grande crise économique, le nombre d'entrants chez l'opérateur public baisse régulièrement. En 2017, la croissance du produit intérieur brut (PIB) avait atteint un taux exceptionnel de 2,3% avec une baisse importante du chômage. Depuis, le moteur de l'économie française tourne au ralenti. La plupart des conjoncturistes tablent sur une croissance autour de 1,3% pour cette année alors que les perspectives économiques des grandes puissances de la zone euro s'assombrissent. La multiplication des dossiers sensibles sur le front industriel pourrait à nouveau gonfler les chiffres de Pôle emploi cette année. Surtout, la mise en oeuvre des ruptures conventionnelles collectives autorisées par les ordonnances Macron de septembre 2017 dans le cadre de la réforme du Code du travail pourrait inverser cette tendance. Plusieurs grands groupes comme PSA, Carrefour, Sanofi ou Société générale ont déjà eu recours à ce type de procédure.

> Lire aussi : La rupture conventionnelle collective : ça démarre fort

Les ouvriers qualifiés, premières victimes de licenciements économiques

La grande crise de la fin des années 2000 a plongé l'industrie française et la construction dans le marasme. Rien qu'en 2009, le cabinet Trendeo, dans une étude, avait recensé 379 fermetures d'usines contre 156 ouvertures, soit un solde négatif de 223. À l'époque, le ministère du Travail avait recensé un nombre record d'inscriptions à Pôle emploi pour licenciement économique.

En une décennie, le profil des inscrits pour ce motif n'a pas beaucoup changé. Selon les derniers chiffres de la Dares, ce sont surtout des hommes (56%), âgés entre 25 et 39 ans (36%) et qui occupent une fonction d'ouvriers ou d'employés qualifiés (59%). Ils sont suivis des ouvriers ou des employés non qualifiés (16%), des cadres (14%) ou des professions intermédiaires (11%). En revanche, "la part des 50 ans ou plus parmi les inscrits à la suite d'un licenciement économique est passée de 23 % en 2009 à 32 % en 2017" ajoutent les auteurs de l'étude.

Boom des ruptures conventionnelles

Outre l'embellie de la conjoncture, la montée en puissance des ruptures conventionnelles peut expliquer une diminution des licenciements pour motif économique. Rien qu'en 2018, 437.700 ruptures conventionnelles individuelles ont été homologuées par l'administration contre 191.200 dix ans plus tôt. Le succès de ce mode de rupture mis en place en 2009 n'est plus à démontrer et il pourrait encore prendre de l'ampleur. Dans un rapport du Sénat sur la justice prud'homale publié au mois de juillet, les auteurs expliquaient que "après la crise économique de 2008-2009, le nombre de licenciements a eu tendance à se réduire sur la période récente. Cette réduction est en partie liée à l'essor de la rupture conventionnelle depuis sa création par la loi du 25 juin 2008".

> Lire aussi : En 10 ans, le nombre de ruptures conventionnelles a explosé

Une baisse du nombre de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE)

L'autre enseignement de cette étude est la diminution du nombre de plans de sauvegarde de l'emploi validés et/ou homologués. Selon un décompte des statisticiens de l'administration, ils sont passés de 740 en 2014 à 570 en 2017.

Là encore, il existe des disparités régionales criantes en lien avec la taille de la population active. Sans surprise, si l'Ile-de-France arrive en première position (651), elle est suivie de loin par Auvergne-Rhône-Alpes (278) et la Nouvelle-Aquitaine (267). À l'opposé, la Corse (7), le Centre-Val de Loire (106) et la Bretagne (115) ont été bien plus épargnées.